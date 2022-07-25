شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا حداد تطرح أغنية لبنانية وأخرى خليجية من ألبومها الجديد 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الفنانة اللبنانية ديانا حداد العودة إلى الساحة الغنائية من خلال ألبوم غنائي جديد يحمل اسم "ديانا حداد 2022" يتضمن مجموعة كبيرة من الأغنيات، والألبوم من إنتاجها الخاص، وبدأت في طرح طرحهم من خلال أغنيتين من اللونين الموسيقيين اللبناني والخليجي كلامًا ولحنًا على قناتها بموقع يوتيوب.

حملت الأغنية اللبنانية عنوان "مغنجة" تعاونت في كلماتها وألحانها مع ايفان نصوح، وقام بتوزيعها موسيقياً غسان المرهج، لتتم عملية المكس مع مصطفى عبد الرضا، والماستر مع سليم سلامة، والأغنية الثانية من اللون الخليجي حملت عنوان "وحشني شخص" جددت تعاونها مع الملحن العراقي علي صابر، وكلمات الشاعر عدنان الأمير، وتوزيع موسيقي ومكس وماسترينج حسام كامل.

وتعود ديانا حداد إلى عالم الألبومات الغنائية بعد غياب 8 سنوات كاملة منذ طرحها ألبوم "يا بشر"، ومن المقرر أن تطرح ديانا حداد باقي أغنيات الألبوم الجديد، تباعاً ضمن خطة أعدتها لتقوم بطرح أغنيتين في كل شهر.

وكانت ديانا حداد قد آثارت الجدل مؤخراً، وخروج تكهنات حول اعتزالها وذلك بعد انتشار صور قديمة لها وهى ترتدى الحجاب أمام الكعبة، وبعدها حذفت كل صورها من على حسابها بموقع انستجرام، إلا أنها عادت وظهرت من جديد وأعلنت عن ألبومها الجديد "ديانا 2022، حيث نشرت بوستر الألبوم وعلقت عليها: "مرت 8 سنوات على نزول ألبومي الأخير ويسعدني إني خبركم عن البومي الجديد...رح يكون هالألبوم مختلف عن اللي تعودتوا عليه كطريقة طرح - رح نزل أغنيتين من الألبوم كل فترة".



ديانا حداد



الفنانة ديانا حداد



ديانا حداد تطرح اغنتين من البومها الجديد