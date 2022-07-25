شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ديفيد وارنر الحارس الذى طارد جاك فى فيلم Titanic بمرض السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا الممثل ديفيد وارنر عن عمر 80 عامًا متأثرًا بمرض السرطان، وهو النجم الحائز على جائزة إيمي ولعب دور البطولة في فيلم المخرج جيمس كاميرون Titanic، حيث لعب دور سبايسر لوفجوي ، الحارس الشخصي لشخصية بيلي زين خطيب "روز" والذي طارد "جاك" أثناء غرق السفينة.

فيلم Titanic، وهو العمل الذى غير مسار بطليه ليوناردو دى كابريو، وكيت وينسلت ومخرجه جيمس كاميرون حيث، تناول كارثة غرق السفينة العملاقة Titanic فى أولى رحلاتها عبر المحيط الأطلنطى، وما عمق من جماليات الفيلم قصة الحب التى جمعت بين روز بنت الأثرياء وجاك الذى ينتمى لطبقة فقيرة لكنه فاز بتذكرتين على متن السفينة العملاقة فى رحلتها الأولى والأخيرة عام 1912، وهو الفيلم الذى شارك فى بطولته مع كيت وليو كل من بيل باكستون وبيلى زان وكاثى بيتس وفرانيسى فيشر وجلوريا ستيورات وبيرنارد هيل وجوناثان هايد وفيكتور جاربر وديفيد وارنر ودانى نيسسا وسوزى أميس وبرنار فوكس وإريك برايدين وجينيتيى جولدشتاين وإيوان ستيوارت وجوناثان فيلبس وغيرهما من النجوم ممن خلدهم الفيلم فى ذاكرة الجمهور.

ميزانية إنتاج فيلم Titanic بلغت 200 مليون دولار، وهو رقم ضخم إنتاجيا خاصة وأن الفيلم حمل الكثير من تكنولوجيا التصوير التي غير بها المخرج جيمس كاميرون العديد من المفاهيم في السينما ، ولكن تلك الميزانية بالمقارنة بالإيرادات التي استطاع فيلم Titanic تحقيقها لا تعتبر شيئا حيث استطاع الفيلم أن يحقق 2 مليار و 186 مليون دولار أمريكي حول العالم.



وفاة ديفيد وارنر



وفاة ديفيد وارنر



وفاة ديفيد وارنر