نجلاء بدر عن عادل إمام : ” مش خروف دبحته وعايز تستفيد بالفروة .. ولا هو ميراث بنت أختك وبتطالب بحقك فيه “

كتب امير فتحي في الاثنين 25 يوليو 2022 05:52 مساءً - شنت الفنانة ” نجلاء بدر ” هجوما على منتقدي ومهاجمي الفنان ” عادل إمام ” في الآونة الأخيرة بسبب غياب الزعيم عن حضور حفل زفاف ” فرح عصام إمام ” إبنة شقيقه المنتج ” عصام إمام ” .

وطالبت نجلاء بدر في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعدم التدخل في حياة الفنان عادل إمام وتركه من أجل الاستمتاع بحياته .

فكتبت في منشورها قائلة : ” الفنان مش ورث كل واحد بيطالب بحقه فيه .. طول رحلة عطائه أخدت حقك منه على المستوى الشخصي والفني ” .

وتابعت : ” فلما يبعد سيبوه يرتاح مرة ويستمتع بنفسه لنفسه وحياته .. هو مش خروف دبحته وسلخته وعايز تستفيد بالفروة ولا هو ميراث بنت أختك وبتطالب بحقك فيه .. أرفعوا إيديكم عن عادل إمام ” .

وكان قد كشف المنتج عصام إمام في تصريحات له أن العائلة هي من قررت غياب عادل إمام عن حفل زفاف إبنته وأن العروس تفهمت الأمر .. مشيرا إلى أن قرار إبعاد الزعيم عن أي مناسبة عائلية أو فنية تشهد تواجداً كبيراً يأتي لخوفهم من انتقال فيروس كورونا إليه .