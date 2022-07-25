شكرا لقرائتكم خبر عن كيبا يدخل دائرة إهتمامات نابولي الإيطالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية إيطالية عن إقتراب الحارس الأسباني كيبا من الرحيل عن "البلوز " فى فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، فى الوقت الذي أبتعد اللاعب عن المشاركة فى أغلب فترات الموسم الماضي، وإعتماد الفريق الإنجليزي على الحارس السنغالي إدورد ميندي.

وأوضحت شبكة سكاي الإيطالية عن رغبة نادي نابولي الإيطالي فى الحصول على خدمات اللاعب فى الموسم الجديد، وأن الفريق يجهز لتقديم عرض رسمي للحصول على خدمات اللاعب لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

كيف يفكر كيبا فى مستقبله

ويري الحارس الأسباني أن فرصته فى الموسم الجديد ستكون ضئيلة، فى ظل إعتماد توخيل المدير الفني للفريق على ميندي بشكل شبه دائم، كما أكد اللاعب لأحد المصادر القريبة منه أن فرصة خروجه من الفريق فى الوقت الحالي ستكون خطوة مميزة، نظرا لإنه يبحث عن اللعب بشكل متواصل.

وأضاف أن خروجه للدوري الإيطالي سيكون بمثابة التحدي الجديد له، وإن كان الدوري الإيطالي أقل فى القوة والمستوي الفني من الدوري الإنجليزي، ولكن ستكون فرص مشاركة اللاعب أكبر فى نادي باسم نابولي.



عوائق قد تعرقل إتمام الصفقة

ويعد الجانب المادي الذي يتقضاه اللاعب من ناديه الإنجليزي أحد العوائق الكبرى التي قد لا تساعد فى إتمام الصفقة، لا سيما أن النادي الإيطالي لن يكون قادر على تحمل العقد السنوي للاعب والذي يقترب من 7 مليون يورو فى الموسم الواحد.

وتنوي إدارة نابولي الإيطالي تقديم عرض للإعارة فقط ولمدة موسم واحد، على أن يتحمل النادي الإنجليزي جزءا من راتب اللاعب خلال فترة الإعارة، وتمني إدارة الفريق الإيطالي النفس أن توافق إدارة تشيلسي على هذه البنود فى تفاصيل التعاقد.