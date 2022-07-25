نجمة “نور ومهند” تتعرض لحادث في موقع التصوير.. بسبب الإهمال

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بلا شك هناك ممثلون يتعرضون لحوادث أثناء تصوير مشاهد لهم في بعض الأعمال، وذلك إما بسبب خطورة تنفيذ ذلك المشهد، أو بسبب إهمال طاقم العمل بعض التفاصيل المؤذية، ويبدو أن الممثلة التركية سونغول أودان حدث معها الأمر الثاني.

وبحسب العديد من الصحف التركية، فإن الممثلة المعروفة عربياً بـ”نور”، نُقلت إلى المستشفى بعد إصابتها في موقع تصوير مسلسل “Nomen”، بسبب الإهمال في الموقع.

وذكرت التقارير أن الممثلة التركية كانت تقوم بتصوير مشهدٍ لحادث سيارة ضمن سياق العمل، إلا أنه تم ترك السيارة وعدم الانتباه لها، ما أدخلها في وضع الاصطدام، الأمر الذي أدى إلى انتفاخ الوسادة الهوائية المخصصة للأمان في حالة الحوادث الخطيرة بشكلٍ مُفاجئ، وعلقت أودان في مقعدها، لتُصاب بضرباتٍ في البطن والذراع نقلت على أثرها للمستشفى بشكلٍ عاجل.

أما حالتها الصحية، فهي مستقرة، وإصاباتها كانت طفيفة، في حين أن طاقم المسلسل ينتظر خروج النجمة لاستكمال التصوير بعد الاطمئنان على صحتها.

ومسلسل “Nomen” يتم تصويره من أجل عرضه على منصة “ديزني بلس”، ويقوم ببطولته خالد أرغنتش إلى جانب سونغول أودان.

ويتكون العمل الدرامي من 8 حلقات، وهو من إخراج أوزر فيزي أوغلو، ومن تأليف ظافر كولونك، وتدور أحداثه حول رجل يعمل في مجال التكنولوجيا، ويقرر اختراع جهاز يحوّل فيها أفكار الناس إلى أصوات، وذلك عقب أن تدخل زوجته وابنته في غيبوبة، إلا أن حياته تنقلب رأساً على عقب بعد هذا الاختراع.

وعلى صعيدٍ آخر، كانت الممثلة التركية قد كشفت منذ نحو شهرين تعرضها للتنمر أثناء عرض مسلسل “نور”، الذي لاقى رواجاً كبيراً في العالم العربي عند عرضه، وذلك بسبب مقارنتها بوسامة زميلها في العمل كيفانش تاتليتوغ.

وخلال لقاءٍ مصورٍ لها مع المذيع التركي إبراهيم سليم، قالت إن الناس كانوا يوجهون لها كلاماً قاسياً، لأنهم كانوا لا يرون أنها لائقة شكلاً لتكون إلى جانب النجم الوسيم كيفانش، مشيرةً إلى أنها تعرضت للإهانة من قبل الكثيرين.

وأوضحت النجمة التركية، حينها، أنها كانت في ذلك الوقت شابة جديدة على الميدان، وأنها حزنت كثيراً بسبب ما كانت تسمعه، مبينةً أن الناس عديمة الشفقة في هذا الأمر.