الجمهور يحرج بيكيه في الكلاسيكو.. صافرات إنذار بسبب شاكيرا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدت جماهير نادي برشلونة الإسباني في الولايات المتحدة الأميركية متعاطفة مع المغنية الكولومبية شاكيرا، وأنها ترى في قائد النادي الإسباني جيرارد بيكيه ذلك الخائن الذي لم يحافظ على علاقته بتلك المرأة، حيث تعرض الأخير لموقفٍ محرج أثناء مباراة ودية بين ناديه، وغريمه الأبدي نادي ريال مدريد.

وفي التفاصيل، إن الجمهور الذي حضر المباراة التي أقيمت في لاس فيغاس الأميركية، كان يُطلق صافرات الإنذار كلما لمس جيرارد بيكيه الكرة، كما سُمع صوت المشجعين في الملعب، وهم يرددون: “شاكيرا شاكيرا”، دعماً للنجمة عقب انفصالها عن لاعب كرة القدم، بعد علاقة دامت سنوات طويلة، أنجبا فيها طفلين.

ووثق العديد من مقاطع الفيديو تلك الهتافات، وانطلاق الصافرات بين الفينة والأخرى، وانتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعن هذه الحادثة، أوضح جوردي ألبا، نجم برشلونة، أن بيكيه لا يكترث لمثل هذه الصافرات، مشيراً إلى أن أحد طباع جيرارد المشهور لديهم، أنه يكون متحفزاً أكثر عندما يتعرض للصفير، مقارنة بالتصفيق له، بل إنه معتادٌ ذلك.

وأضاف اللاعب البرشلوني: “صحيح أننا سمعنا الهتافات، لكن لا أعتقد أن بيكيه قلق بشأنها، ونحن نعرفه”، ثم تابع ساخراً: “لا أعتقد أنه لن ينام بسببها”.

ومن الواضح أن أداء لاعبي برشلونة لم يتأثر بكل تلك الهتافات، حيث شهدت المباراة فوز النادي البرشلوني على غريمه النادي الملكي.