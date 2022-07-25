أصالة نصري مُتهمة بالسّرقة وتثير غضب الأكراد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت “شايفة فيك” المجموعة الغنائية الجديدة التي أطلقتها الفنانة السورية أصالة نصري، غضباً واسعاً من قبل الجمهور الكردي، واتهامات ضدها بـ”السرقة”.

وذكر الألبوم أن أغنية “أز كفوكم” من كلمات وألحان الملحن والموزع الموسيقي الكردي آري جان، فيما بيّنت شريحة واسعة من المعلقين عبر شبكات التواصل الاجتماعي والإعلاميين الأكراد أن الأغنية قدّمها سابقاً المطرب الكردي الراحل محمد عارف الجزراوي، وأنها تنتمي إلى فئة التراث الكردي.

واختلفت آراء المعلقين بين من اتهم أصالة بالسرقة الأدبية، ومن اعتبر أنها وقعت ضحية خداع آري جان الذي لم يطلعها على الحقيقة.

وقال الصحافي السوري محمد حسن في حسابه على موقع “فايسبوك: “قام المدعو آري جان بسرقة ألحان وكلمات أغنية كردية مشهورة (أز كفوكم) تصنف ضمن التراث المعنوي الكردي ونسبها لنفسه وباعها للفنانة السورية أصالة نصري، ويبدو أنه لُعِب عليها”.

وأضاف: “هذا الرويبضة كل أغانيه مسروقة”.