كيت موس تكشف سبب دفاعها عن جوني ديب: “أعرف حقيقته”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدثت عارضة الأزياء البريطانية كيت موس مؤخراً عن سبب إدلائها بشهادتها في دعوى التشهير بين جوني ديب وآمبر هيرد في برنامج “Desert Island Discs”.

وكان ظهور موس في محاكمة جوني ديب وآمبر هيرد مفاجأة لجمهورها لقلة مقابلاتها الصحافية أو لقاءاتها في وسائل الإعلام، لكنها اختارت الإدلاء بشهادتها عبر الفيديو لتنفي نفياً قاطعاً الشائعة التي أثارها فريق آمبر هيرد بأن جوني ديب دفعها أسفل الدرج أثناء علاقتهما العاطفية في التسعينات.

وعن سبب دعمها لجوني ديب في قضيته ضد آمبر هيرد، قالت موس: “أنا أؤمن بالحقيقة، وأؤمن بالإنصاف والعدالة. أعرف حقيقة جوني ديب، وأعلم أنه لم يركلني على الدرج أبداً، لذا كان على أن أقول هذه الحقيقة”.

وأضافت: “إن الإنصاف والعدالة هو كل ما في الأمر، لذلك لم يكن من الصعب أداء القسم وقول الحقيقة”.

يشار إلى أن كيت موس استمرت في إظهار دعمها لجوني حتى بعد ظهورها في المحكمة. فبعد الإدلاء بشهادتها، ظهرت في أحد عروض موسيقى الروك الخاصة بجوني ديب في قاعة ألبرت الملكية في لندن.