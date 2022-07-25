راغب علامة يزيح الستار عن “استمارة 6”.. مفاجأة سارة لمحبيه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في مفاجأة سارة لمحبيه، أعلن النجم اللبناني راغب علامة عن استعداده لطرح أغنية جديدة بعنوان “استمارة 6” خلال الأيام المقبلة.

وأزاح راغب علامة الستار عن البوستر الدعائي للأغنية الجديدة عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي، وعلّق قائلاً: “استمارة 6 قريباً “.

ونالت صورة البوستر إعجاب الجمهور ومحبي راغب علامة على مواقع التواصل الإجتماعي، إذ تركوا له الكثير من التعليقات التي عبّرت عن حماسهم للأغنية الجديدة.

وسبق أن كشف راغب علامة في تصريحات صحفية عن أن “أغنية تعاليلي تشبه شخصيته وتاريخه” وأكد أن “الشباب والصبايا سيحبون موضوع الأغنية”.

وتأتي أغنية “إستمارة 6” بين مجموعة من الأغنيات المنوعة بين اللهجات اللبنانية والمصرية والخليجية التي وعد راغب علامة جمهوره بطرحها تباعًا، وسبقها بأغنيتي “تعاليلي” وممكن أزعلك” في الأسابيع الماضية.