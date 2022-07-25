تامر حسني “عشأنجي” بملايين المشاهدات.. ترند أوّل في مصر!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لم يفارق اسم النجم المصري تامر حسني الترند لأكثر العبارات تداولًا في مصر منذ صدور ألبومه الجديد “عشأنجي” في تعاون جديد يجمعه مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

وحققت أغنيات ألبوم “عشأنجي” أكثر من 4 ملايين مشاهدة بعد يومين فقط من صدورها على “يوتيوب”، كما سيطرت جميعها على قائمة الأغنيات الأكثر استماعًا في مصر والبلدان العربية عبر مختلف المواقع الموسيقية ومن بينها “أنغامي” و”ديزر”.

يضم ألبوم تامر حسني الجديد “عشأنجي” 9 أغنيات جديدة وهي: “ليه طله” كلمات هاله الزيات، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع El Nabulsi، “أحلى كلام” كلمات كريم حكيم وتامر حسني، وألحان مودى منير و امر حسني، وتوزيع برونزي، “ما بجيش بالطريقة دي” كلمات تامر حسين، وألحان، تامر علي، وتوزيع يحيى يوسف، “بعد مؤقت” كلمات رمضان محمد، ألحان مودي منير، وتوزيع محمود صبري، “سوحنا” كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، “زي الأيام دي” كلمات وألحان تامر حسني، وتوزيع El Nabulsi، “خدنا مناعة” كلمات أحمد المالكي، وألحان بلال سرور، وتوزيع توما، “سجل يا تاريخ” كلمات تامر حسني وعليم، وألحان تامر حسني ومحمود ميري، وتوزيع El Nabulsi.

وأغنية عنوان الألبوم “عشأنجي” كلمات حماده السيد، وألحان مديح محسن، وتوزيع أمير محروس، وقد أصدرها تامر حسني بفيديو كليب مميّز من إخراجه.