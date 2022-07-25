ديانا حداد تعود بألبوم جديد.. إهداء لكل من ساندها وآمن بموهبتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد غياب 8 سنوات اتّبعت خلالها الفنانة ديانا حداد استراتيجية الأغنيات السينغل، تعود “حداد” إلى ساحة الألبومات الغنائية بألبوم جديد يحمل اسم “ديانا حداد 2022”.

وكشفت ديانا عن تفاصيل ألبومها الجديد من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع “إنستغرام”، إذ نشرت صورة بوستر الألبوم وعلّقت قائلةً: “مرت 8 سنوات على نزول ألبومي الأخير ويسعدني إني خبركم عن ألبومي الجديد”.

وأضافت: “راح يكون هذا الألبوم مختلف عن اللي تعودتوا عليه كطريقة طرح، رح أنزل أغنيتين من الألبوم كل فتره، فخليكم متشوقين و استمتعوا بالإصدارات الجديده القادمة”.

وفي ختام حديثها، أهدت ديانا حداد ألبومها لكل شاخص ساندها وآمن بموهبتها قائلة: “بهدي هذا الألبوم لكل من وقف بجانبي ودعمني وآمن بي.. دائماً، بحبكم كثير، ومتشوقة اسمع أرائكم بالأغنيتين اللي نزلوا”.

وبالفعل، أصدرت ديانا حداد أوّل أغنيتين من الألبوم: “وحشني شخص” من كلمات عدنان الأمير وألحان علي صابر وتوزيع حسام كامل، و”مغنجة” من كلمات وألحان ايفان نصوح، وتوزيع غسان المرهج.

يذكر أن ديانا حداد حسمت مؤخرًا شائعة اعتزالها الغناء التي انتشرت في الوسط الفني، بعد أن حذفت كل صورها من حسابها في انستغرام، وقالت أنها كانت تحتاج فرصة للانعزال “مع نفسها” في فترة راحة، بعيدًا عن السوشيال ميديا، ولمست خلال هذه الفترة محبة جمهورها لها.