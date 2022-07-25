وائل كفوري يتصدّر في 24 ساعة.. أوّل مليون لـ”ست الكل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدّر النجم اللبناني وائل كفوري محركات البحث على مواقع التواصل الإجتماعي بعد صدور أغنيته الجديدة “ست الكل”، عبر المواقع الموسيقية وقناته الرسمية بموقع “يوتيوب”.

واقتحم وائل كفوري قائمة الترند بالمركز الأوّل على “يوتيوب”، محققًا أكثر من مليون مشاهدة بفيديو كليب “ست الكل” بعد 24 ساعة فقط من طرحه.

أغنية “ست الكل” من كلمات وألحان الفنان اللبناني سليم عساف وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ، وحملت بين طياتها لحظات الحب والعشق والرومانسية من خلال كلماتها ولحنها وتوزيعها الموسيقي، فقدمها وائل بأسلوبه المميّز الحديث والمتطور والذي يحاكي الفئات العمرية كافة.

يذكر أن فيديو كليب أغنية “ست الكل” جاء بصورة عفوية وتلقائية تشبه شخصية وائل كفوري، حيث حقق هذا النمط من الأعمال المصوّرة نجاحًا كبيرًا مع “البنت القوية” التي أطلقها وائل العام الماضى.