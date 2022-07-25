شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى: هشام سليم بخير ومتواجد بمنزله وسيعود للفن قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية الجمهور على الحالة الصحية للفنان هشام سليم، موضحًا في تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن الفنان الكبير متواجد حاليًا بمنزله في القاهرة ويتمتع بصحة جيدة، وسيعود للشاشة قريبًا من خلال عمل تليفزيونى جديد، لافتًا إلى أنه على تواصل مستمر معه، ولا يوجد ما يستدعى القلق عليه.

واختفى الفنان هشام سليم طوال الفترة الماضية، وذلك بعد شهرين من انتشار أخبار عن إصابته بالسرطان، ويأتي ذلك وسط تكتم شديد من النجم البالغ من العمر 64 عامًا على أخبار حالته الصحية.

بداية الحديث عن مرض سليم كانت قبل شهرين حينما قال في تصريحات إعلامية: "أنا الحمد الله كويس وكله تمام ومتهيألي السرطان أحسن من كوفيد اللي بيضيع البني آدمين في 3 أيام".

واختتم "سليم": "كل اللي يجيبه ربنا كويس.. أنا بخير قاعد في العين السخنة حاليًا"، ووجه عدد من نجوم الفن رسائل دعم لسليم أبرزهم النجمة شريهان التي كتبت عبر تويتر: "سلامتك حبيبى.. سلامتك يا أصدق الناس والبشر.. يا صديق أيامى الطيبة الجميلة".