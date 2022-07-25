شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار يحتفل بعيد ميلاد ابنته: بحبك وبتمنالك تحققى كل أحلامك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المطرب وائل جسار، عن صورة برفقة ابنته، وذلك احتفالاً بعيد ميلادها، وعلق على الصورة التى نشرها من خلال حسابه على موقع إنستجرام قائلاً: "كل ما تكبري سنة يا بنتي عم بكبر فيكي بتمنالك تحققي كل أحلامك بحبك تا تخلص الدنيا".

على جانب آخر، طرح المطرب اللبناني وائل جسار، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "أنا مش مصدق"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية من كلمات منصور الشادى، وألحان وليد سعد، وتوزيع مكس وماستر أحمد إبراهيم.

وكان قد طرح مؤخرًا، أغنية "عيان" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهى من كلمات محمد القاياتى وألحان محمد يحيى وتوزيع هادى شرارة، وطرح أيضا أغنية "ولا فى الأحلام"، والتى صورها على طريقة الفيديو كليب، من إخراج فادى حداد.

تدور قصة فيديو كليب "ولا فى الأحلام" حول صحفية جميلة تأتى لتصوير تقرير مع وائل فيقع فى حبها، ويقرر أن يقدم لها جولة كاملة على المنطقة التى يعيش فيها ليكسب ودها، والأغنية من كلمات أحمد قطوط، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى شريف منصور، ميكس وماستر محمد جودة.