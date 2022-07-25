شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد يعبر عن اشتياقه لوالدته: "أنا مش مقتنع أنك مش معايا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الفنان حسن الرداد عن اشتياقه لوالدته عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام" بنشر صور تجمعه هو والدته الراحلة في شهر يناير من العام الماضي.



حسن الرداد عبر انستجرام

وعبر الرداد عن اشتياقه لوالدته بكلمات مؤثره كتبها على الصور المنشورة على حسابه حيث قال:"ماما حبيبتى يا عمري كله، يا ضحكة القلب الصافية، يا احلي نسمة الهوا فى عز الحر، أنا فعلاً مش مقتنع أنك مش معايا ومقتنع أنك موجودة ومش مصدق إن حصلك حاجة عشان مستحيل أقدر أقتنع بده، دى حاجة مستحيل أقدر أتعامل معاها، (طبعًا أنا مؤمن بربنا وراضي وكلنا هنروح)، أنا مستني أرجع البيت ألاقيكى مستنياني يا ست الكل بس غيابك طول قوى يا حبيبتي، بحبك يا ماما قوى يا أحن وأطيب إنسانة ربنا خلقها."



حسن الرداد و والدته

ومن ناحيه أخرى هنأ الفنان حسن الرداد، الفنانة دنيا سمير غانم -في وقت سابق-على فيلمها الجديد "تسليم أهالى"، والمقرر طرحه فى السينمات يوم 3 أغسطس المقبل، وكتب الرداد، عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، قائلا:"إخواتى حبايبى ألف مبروك، وإن شاء الله الفيلم يكسر الدنيا" ثم ردت دنيا على تهنئته قائلة:"الله يبارك فيك يا سنسنتى حبيبى".



والده حسن الرداد

فيلم "تسليم أهالي" بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح ودلال عبد العزيز ولوسى، والعمل من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما، ويتناول العمل قصة زوجين، يحلم الزوج الذي يعمل بمهنة الطبيب البشري في الهجرة لكندا، ولكن سرعان ما تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان.

وغابت دنيا سميرغانم عن السينما على مدار الست سنوات الماضية، حيث قدمت آخر أعمالها فيلم "لف ودوران" الذي قدمته عام 2016 مع النجم أحمد حلمي، وشاركهما في البطولة كل من الفنانة صابرين، والفنان بيومي فؤاد وميمي جمال وجميلة عوض وياسر الطوبجى وأنعام سالوسة وشيرين الجمل وحمادة شوشة وتأليف منة فوزي وإخراج خالد مرعى