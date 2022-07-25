شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سعد ناعيًا والد شريف عامر: لم يمت وتمتد حياته بالدنيا بما ترك فيها من طيبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الفنان عمرو سعد، التعازى للإعلامى شريف عامر لوفاة والده الكاتب الصحفى منير عامر، الذى توفى اليوم الإثنين، وكتب عمرو سعد، عبر حسابه على إنستجرام قائلاً: "البقاء لله يا شريف، وعزائى ليك في وفاة والدك الكاتب الكبير منير عامر اللى أنجب إعلاميا رائعا ومحترما ومهنيا مثل شريف عامر، لم يمت بل تمتد حياته في الدنيا بما ترك فيها من طيبات دعائكم له بكل الخير، وأن يلهم الأهل والمحبين بالصبر والسلوان".



عمرو سعد

وقد أعلن الإعلامى، شريف عامر، وفاة والده الكاتب الصحفى منير عامر، اليوم الإثنين، وكتب عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "على شاطئ المتوسط بدأ رحلته، وعلى نفس الشاطئ أنهاها رحل أبي ومعلمي، رحل الصحفي المحترم منير عامر أشواقي لها يا بابا.. سنلتقي بعد حين".

وكان شريف عامر قد أعلن وفاة والدته المهندسة شريدان ذو الفقار، شهر أبريل الماضى ونعاها عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

وقال عامر: "اكتملت دائرتها.. رحلت المهندسة شريدان ذو الفقار فى أحب أيام الله.. وأحب الأيام إلى قلبها، انتقلت من الأضيق إلى الأوسع.. صرت شيخًا.. إلى اللقاء يا أمي".​