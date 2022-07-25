شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع فرقة Girls Aloud صاحبة أغنية something new لأول مرة منذ 9 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع أعضاء فرقة Girls Aloud في هايد بارك يوم الأحد للمرة الأولى منذ تسع سنوات حيث أشادوا بحياة زميلتهم الراحلة سارة هاردينج.

شاركت شيريل ونادين كويل ونيكولا روبرتس وكيمبرلي والش في حدث Race for Life for Sarah 5k من أجل جمع الأموال لسرطان الثدي، ما يمثل أول ظهور علني لهم معًا منذ عام 2013.



اعضاء الفريق على المسرح

توفيت سارة عن عمر يناهز 39 عامًا في سبتمبر من العام الماضي بعد تشخيص إصابتها بسرطان الثدي الذي انتشر بعد ذلك إلى أجزاء أخرى من جسدها.

أشادت شيريل البالغة من العمر 39 عامًا بزميلتها في الفرقة في خطاب ألقته أمام الحشود ، معترفة بأنها لم تتوقع أو تختبر أبدًا مستوى الحزن الذي ستشعر به منذ وفاة سارة.



الراحلة سارة

كانت شيريل ونادين ونيكولا جميعًا في هايد بارك لحضور هذا الحدث بينما أكملت كيمبرلي المسيرة عن بُعد، وظهرت كيمبرلي في وقت لاحق حيث قامت بعمل بث مباشر على "إنستجرام" مع الفتيات الأخريات بعد السباق.

تجمع الآلاف من المعجبين في الحديقة للمشاركة في القضية، وتأمل الفرقة في جمع الأموال لمجموعة طبية للمساعدة في الكشف عن السرطان في وقت مبكر.

قالت شيريل: بصراحة، لم أختبر أو أتوقع هذا الحزن.كما تعلم، لقد فقدت أجداد عندما كنت أصغر سنًا وفقدت صديقًا عندما كنت أصغر سنًا ولكن لا شيء مثل هذا، الشعور بالصدمة وعدم التصديق وما زال الأمر باقٍ الآن لأكون صادقًا، ما زلت لا أصدق أنه حقيقي.

يأتي هذا الحدث بعد فترة وجيزة من قول شيريل لـ MailOnline إن مشاعرها بالعجز كانت ساحقة للغاية عندما كشفت سارة أن مرض السرطان لا يمكن علاجه.

قالت: "طلبت منها كثيرًا أن تعطيني شيئًا يمكنني فعله لأجعلها سعيدة أو مرتاحة ، أي شيء على الإطلاق.في النهاية ، طلبت مني إنشاء حفل على شرفها لتمويل دراسة مهمة كان طبيبها يعمل عليها، لذلك أنا ملتزمة بالقيام بذلك."



اعضاء الفريق

وأضافت نادين: تحدثت إلينا جميعًا عن هذا عدة مرات. شعرت سارة بشغف شديد تجاه رغبتها في مساعدة الأشخاص الآخرين في نفس الموقف الذي تعيش فيه ، أو الذين قد يواجهون خطرًا ليجدوا أنفسهم في نفس الموقف الذي كانت فيه.

لقد أرادت حقًا القيام ببعض جمع التبرعات بنفسها ، ولكن للأسف لم يكن الأمر جيدًا بما يكفي ، لذلك وعدناها بأننا سنقوم بذلك من أجلها.

لقد أحببت السباق من أجل الحياة - لقد أحببت المشاركة. نحن نعلم على وجه اليقين أنها ستكون معنا بروح يوم 24 يوليو في هايد بارك.

قالت كيمبرلي: لقد تحدثت إلينا عن هذا عندما كنا جميعًا معًا ومنفرداً.



نجوم الفرقة

نريد جميعًا أن نكون استباقيين قدر الإمكان للمساعدة في جمع أكبر قدر ممكن من الأموال باسمها. لقد وعدناها بأننا سنفعل ذلك.

قالت نيكولا إن الفتيات كان من الممكن أن يجمعن أموالًا لسرطان الثدي حتى لو لم تطلب منهن سارة، لأنه سيساعد العديد من المعجبين بهن "في نفس القتال الذي كانت فيه".

عندما سُئلت عن سبب أهمية اجتماع صانعي الوعد في السباق، قالت شيريل: "كانت سارة جزءًا لا يتجزأ منا جميعًا. إنه الشيء الطبيعي الذي يجب فعله لسارة وإرثها معًا لدعمها والآخرين الذين قد يمرون بنفس الدمار الذي عانينا منه".

وأضافت نادين: "عندما سُئلنا عما إذا كنا نرغب في القيام بذلك ، قلنا جميعًا نعم على الفور. أعتقد أن هذا سبب حاسم ونود أن نفعل كل ما في وسعنا للمساعدة"

صرخت كيمبرلي قائلة: "عندما كانت سارة مريضة ، شعرنا جميعًا بالعجز الشديد. أعتقد أنها ستكون سعيدة حقًا لأننا جميعًا نفعل هذا."

وتابعت: " أرادت سارة منا جمع الأموال لمستشفى كريستي حيث تم علاجها، علاوة على ذلك ، سنفعل دائمًا ما في وسعنا للمساعدة في جمع الأموال وزيادة الوعي بالسرطان والتوعية بسرطان الثدي.

تخطط Girls Aloud لأنشطة أخرى لجمع التبرعات في عام 2022 ، تتوج بحفل عشاء ضخم في الأشهر القليلة المقبلة ، مع مزيد من التفاصيل قريبًا."

أوضحت شيريل: `` لدينا حفل عشاء مخطط له في وقت لاحق من هذا العام على شرف سارة وبناءً على طلبها. سوف نتعاون مع مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة لزيادة التمويل والوعي.



اعضاء الفريق في هايد بارك

شرح نيكولا بالتفصيل كيف كانوا "يطلبون من الشركات الكبرى أن تضع أيديهم في جيوبهم" من أجل دعم القضية الحاسمة.

قالت: "أنا سعيدة بما خططنا له وأشعر أننا شرعنا بنجاح في القيام بما أردناه في جعل الجميع يشعرون بأنهم مشمولون ولكننا نحقق فرقًا نقديًا كبيرًا للجمعيات الخيرية".

صعدت سارة وبقية الفتيات بصوت عالٍ إلى الشهرة عندما تم وضعهم معًا في برنامج Popstars: The Rivals في عام 2002.

وأكدت ماري والدة سارة وفاة ابنتها في منشور على إنستغرام ، قائلة إنها "انزلقت بسلام" ووصفتها بـ "النجمة الساطعة الساطعة".