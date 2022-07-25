شكرا لقرائتكم خبر عن آمال ماهر عن حفلها الجديد: دى مش أى حفلة عادية دى حفلة عودة الروح للجسد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت الفنانة آمال ماهر لحفلها الجديد المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل في مدينة العلمين الجديدة، حيث نشرت بوستر الحفل على حسابها بموقع إنستجرام معلقة: "أنا رجعالكم تاني، وبالنسبالي دي مش أي حفلة عادية دي حفلة عودة الروح للجسد، وحشتوني أوي مفيش كلام يقدر يوصف قد إيه أنا مشتاقة لليوم ده".

وأضافت آمال ماهر: "‎أنا راجعة لحضن جمهوري الغالي، وده هيخلي الحفلة دي غير أى حفلة فاتت أو جاية، هستناكم كلكم نغني مع بعض".



امال ماهر

وكانت شركة "تذكرتى" قد أعلنت، عن حفل جديد وكبير للنجمة آمال ماهر، وذلك من خلال صفحة "تذكرتى"، على فيس بوك، وعلقت الصفحة: "استعدوا لليلة خيالية.. انتظروا عودة ملكة الغناء آمال ماهر فى أقوى حفلة فى صيف 2022 في العلمين أرينا يوم الجمعة 29 يوليو.. انتظروا تفاصيل الحجز قريبًا"

ونسفت أمال ماهر كل الشائعات التى خرجت مؤخرًا ضدها، حيث ظهرت في مقطع فيديو، طمأنت من خلاله الجمهور، وأكدت أنها ستعود للجمهور، وهو أيضًا ما شددت عليه في مداخلتها الهاتفية مع الإعلامية رامى رضوان، على قناة dmc.

وينتظر عشاق وجمهور آمال ماهر، عودة نجمتهم المفضلة للساحة الغنائية، بعد غياب، حيث وعدت آمال ماهر الجمهور بالعودة، ووفت بالوعد، حيث ستكون البداية مع حفل في العلمين أرينا الجمعة المقبلة حسبما أعلنت شركة "تذكرتى"