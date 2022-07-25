شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تنعى منير عامر: أحد أعمدة الصحافة ونجح فى إثراء الحياة الثقافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الكاتب الصحفى الكبير منير عامر الذى غيبه الموت اليوم الإثنين 25 يوليو وقالت إن الراحل أحد أعمدة الصحافة المصرية والعربية، وأكدت أنه نجح فى إثراء الحياة الثقافية والفنية بتناول الكثير من الظواهر الإبداعية المتنوعة، مشيرة إلى طرحه عددًا ضخمًا من الموضوعات الاجتماعية والسياسية المهمة فى مقالات جماهيرية، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

يذكر أن الكاتب الصحفى الكبير منير عامر والد الإعلامى شريف عامر، بدأ حياته المهنية بمجلة روز اليوسف الناشئة، جذبت مقالته فى جريدة الإهرام وملحقها الأسبوعي الانتباه وحققت نجاحا ضخما، هذا إلى جانب مقالات أخرى في مجلة صباح الخير.

وأعلن الإعلامى، شريف عامر، وفاة والده الكاتب الصحفى منير عامر، اليوم الإثنين، وكتب عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "على شاطئ المتوسط بدأ رحلته، وعلى نفس الشاطئ أنهاها رحل أبي ومعلمي، رحل الصحفي المحترم منير عامر أشواقي لها يا بابا.. سنلتقي بعد حين".

وكان شريف عامر قد أعلن وفاة والدته المهندسة شريدان ذو الفقار، شهر أبريل الماضى ونعاها عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

وقال عامر: "اكتملت دائرتها.. رحلت المهندسة شريدان ذو الفقار فى أحب أيام الله.. وأحب الأيام إلى قلبها، انتقلت من الأضيق إلى الأوسع.. صرت شيخًا.. إلى اللقاء يا أمي".