شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع تغازل ابنتها: ست البنات بخاف من الهوا لو مس شعرة منها حبيبة أمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة حنان مطاوع، متابعيها بصورة لابنتها عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت على الصورة، قائلة: "ست البنات حبيبتي بخاف من الهوا لو مس شعرة منك من غير مانكون سوي ياخواتي بحبها دي حبيبة أمها"، ونالت الصورة إعجاب العديد من متابعيها متمنين لها أن يحفظ الله نجلتها ويحميها.



حنان مطاوع

وكان مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما في ختام دورته الـ 70 برئاسة الأب بطرس دانيال قد كشف عن جوائز هذه الدورة، حيث ذهبت جائزة أفضل ممثلة للفنانة حنان مطاوع عن فيلم "قابل للكسر"، وذهبت جائزة أفضل ممثل للفنان ماجد الكدواني عن فيلم "برا المنهج".

كما هنأت النجمة حنان مطاوع زوجها بعيد ميلاده، حيث نشرت صورتين عبر حسابها على "انستجرام"، ظهرت فيهما تورتة عيد الميلاد، والتي ظهرت على شكل قبعة الخريجين السوداء، وكتب عليها "ماجيستير نقد ودارما"، و"دبلومة نقد ودراما"، حيث يعمل زوجها أمير اليمانى مخرجا مسرحيا، لذلك اختارت حنان أن تكون أجواء الاحتفال لها علاقة بمهنته.

قبل أسابيع كشفت حنان مطاوع، عن مجموعة صورًا جديدة لها برفقة زوجها والتي تفاعل معها متابعوها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وظهرت حنان في صور برفقة زوجها من أمام الأهرامات وهما يقضيان لحظات رومانسيه وعلقت حنان مطاوع علي الصور بـ : "حلوه يابلدي"، كما ظهرت حنان في الصور تركب "حنطور" برفقة زوجها، والذي أيضا ظهر يركب حصانا.