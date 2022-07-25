شكرا لقرائتكم خبر عن دلال عبد العزيز بفستان الزفاف على أفيش فيلم "تسليم أهالى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح صناع "تسليم أهالى" الأفيش الجماعي للفيلم والذي تصدره دنيا سمير غانم وهشام ماجد بجانب بيومى فؤاد، إضافة إلى الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز الذى ظهرت على الأفيش مرتدية فستان الزفاف، حيث يعد الفيلم آخر أعمالها الفنية اذ انتهت من تصويره قبل وفاتها، ومن المقرر طرح الفيلم في دور العرض يوم 3 أغسطس المقبل.

فيلم "تسليم أهالي" بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما، ويتناول العمل قصة زوجين، يحلم الزوج الذي يعمل بمهنة الطبيب البشري في الهجرة لكندا، ولكن سرعان ما تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان.

وغابت دنيا سمير غانم عن السينما على مدار الست سنوات الماضية، حيث قدمت آخر أعمالها فيلم "لف ودوران" الذي قدمته عام 2016 مع النجم أحمد حلمي، وشاركهما في البطولة كل من الفنانة صابرين، والفنان بيومي فؤاد وميمي جمال وجميلة عوض وياسر الطوبجى وأنعام سالوسة وشيرين الجمل وحمادة شوشة وتأليف منة فوزي وإخراج خالد مرعى.

ورحلت دلال عبد العزيز عن عالمنا في شهر أغسطس من العام الماضى، إثر مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا، وسط صدمة كبيرة في الوسط الفني وبالنسبة لابنتيها دنيا وايمى سمير غانم، حيث توفت دلال بعد 3 اشهر فقط من رحيل زوجيها ورفيق عمرها الفنان الكبير سمير غانم.