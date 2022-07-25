شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم بثلاث إطلالات مختلفة فى حفل اختيار ملكة جمال لبنان.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورًا لها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" لإطلالتها الثلاثة من حفل اختيار ملكة جمال لبنان التي عقدت آخر مرة في عام 2018 وفازت ياسمينا زيتون بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2022 من بين 17 مشتركة وبعد أكثر من ثلاث سنوات على غياب سهرة انتخاب ​ملكة جمال لبنان​.



إطلالة نانسي عجرم

عاد هذا الحدث الجمالي الثقافي والفني الذي انتظره اللبنانيون لفترة طويلة من جديد، كدليل على تمسكهم بوجود الأمل في لبنان والتقدم بالرغم من المشاكل الاقتصادية والأزمات.



اطلالة حفل اختيار ملكة جمال لبنان

تجدر الإشارة الى أن حفل ملكة جمال لبنان كان قد غاب بسبب ثورة 17 تشرين وفيروس كورونا، وبقيت خلال هذه السنوات ملكة جمال لبنان ​مايا رعيدي​ تتربع على العرش منذ عام 2018.



فستان نانسي عجرم

وفي وقت سابق احتفلت النجمة نانسي عجرم بتحقيق أغنيتها الجديدة "صح صح" 20 مليون مشاهدة فى أقل من أسبوعين، على يوتيوب، وتتعاون نانسي عجرم فى الأغنية مع الدى جى العالمى مارشميلو، والأغنية من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان مودى سعيد.



نانسي عجرم

يذكر أن نانسي عجرم قامت بغناء تتر مسلسل "يوتيرن" بعنوان "يا ساتر" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقى أحمد عادل.

وتم عرض المسلسل في السباق الرمضاني الماضي وهو من بطولة ريهام حجاج وتوفيق عبد الحميد وكريم قاسم وعبير صبري، ونانسي صلاح ومن إخراج سامح عبد العزيز.

النجمة نانسي عجرم بدأت مشوارها مع الفن فى سن مبكرة فى عمر الـ11، واستطاعت منذ ظهورها الأول فى أغنية "أخاصمك آه" عام 2003 والتى حققت نجاحًا كبيرًا فى هذه الفترة أن تخطف عيون المشاهدين لخفة ظلها وملامحها الطفولية حتى الوقت الحالى.

ولدت نانسي عجرم فى قرية سهيلة بمحافظة جبل لبنان، بدأت مسيرتها الفنية منذ طفولتها ببرنامج "نجوم المستقبل" وحازت على الميدالية الذهبية عن فئة الطرب الشعبى، وفى عام 1998 أصدرت أول ألبوم غنائى لها بعنوان "محتجالك"، ومن ثم "شيل عيونك عنى" عام 2001، وبعدها الألبوم الثالث "يا سلام" عام 2003 الذى حقق انتشارًا كبيرًا وسطع نجمها من خلال أغنية "أخاصمك آه" وكليبها المميز الذى حاز على جائزة أفضل فيديو كليب.