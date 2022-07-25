آمال ماهر : ” عودة الروح للجسد “

كتب امير فتحي في الاثنين 25 يوليو 2022 03:55 مساءً - أعربت الفنانة ” آمال ماهر ” عن سعادتها بعودتها إلى نشاطها الفني ولقائها من جديد بالجمهور وذلك في حفلها القادم المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل 29 يوليو بمدينة العلمين الجديدة .

ونشرت آمال ماهر البوستر الدعائي للحفل عبر حسابها على إنستجرام وكتبت في تعليقها عليه : ” أنا رجعالكم تاني .. وبالنسبالي دي مش أي حفلة عادية دي حفلة عودة الروح للجسد .. وحشتوني أوي ” .

وتابعت : ” مفيش كلام يقدر يوصف أد إيه أنا مشتاقة لليوم ده .. أنا راجعة لحضن جمهوري الغالي وده هيخلي الحفلة دي غير أى حفلة فاتت أو جاية .. هستناكم كلكم نغني مع بعض ” .

وأعلنت (شركة تذكرتي) الشركة المنظمة للحفل عن أسعار تذاكر حفل آمال ماهر والتي تنقسم إلى 3 فئات وهي : السيلفر وسعرها 650 جنيها والجولد وسعرها 1000 جنيه والبلاتينيوم وسعرها 1500 جنيه .