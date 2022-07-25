بعد تداول صورا لهما معا .. باهر النويهي يكشف طبيعة علاقته ب ” نيرة أشرف “

كتب امير فتحي في الاثنين 25 يوليو 2022 03:55 مساءً - حرص الفنان ” باهر النويهي ” على الرد على الشائعات التي طالته الأيام الماضية بعد تداول صورة له مع الراحلة ” نيرة أشرف ” طالبة جامعة المنصورة التي لقت مصرعها قبل أسابيع طعنا على يد زميلها أمام بوابة الجامعة إلى جانب فنانين آخرين .

وأعرب باهر النويهي عن انزعاجه الشديد من ربط إسمه بحادثة مقتل نيرة أشرف والتعليقات والأخبار التي تحدثت عن وجود علاقة بينهما مؤكدا على أن الكثير من تلك الأخبار لا أساس لها من الصحة .

وتابع : ” الحادثة اصلا مروعة علشان نقعد نتكلم فيها ونبقى تريند .. واللي مضايقني اكتر إن فيه ناس ابتدت تقرأ الأخبار دي وتصدقها وتيجي تكتب عندي كومنتس” .

وأضاف : ” فيه مثلا يقولك ده باين عليه حبيبها وبيخبي وواحد دخل كتب على صورة أنا عامل فيها حادثة ومقلوب بالعربية وكنت هموت، علشان تعرف إن الموت قريب من كل الناس، علشان تبقى تتخلى عن نيرة أشرف وتمسح صورها ” .

وحول سبب قيامه بحذف صور نيرة أشرف من على حسابه على إنستجرام : ” أنا مسحت صورها فعلا لإن فيه ناس بعتتلي إن بالصور دي نيرة أشرف بيتشهر بيها وأنا اصلا مش فاهم إيه اللي في الصور يشهر بنيرة، مفيهاش أي حاجة مسيئة بس أنا قررت امسحها عشان مبقاش جزء من الموضوع ” .

وطالب النويهي من الصحفيين بالتحقق فيما يتم نشره من أخبار والحصول على صور تخص أشخاص من أجل تداولها وصناعة أخبار لعمل (تريند) .

وفي مقطع فيديو آخر كشف عن طبيعة علاقته بالراحلة نيرة أشرف فقال : ” أنا أعرف نيرة من خلال ناس صحابي اتقابلنا كذا مرة واتكلمنا كذا مرة بس الكلام كان على الأد .. هي بني أدمة كويسة جدا ومحترمة جدا وعمري ما شفت منها أي حاجة وحشة ولا عمرها اتكلمت معايا عن الوسط الفني ” .

وواصل الفنان باهر النويهي : ” بالنسبة للصورة فهي صورة جماعية وفي مكان عام وعادي جدا كلنا بنتصور .. والصورة انا مش شايف فيها أي حاجة مشينة أو حاجة تدينها ” .