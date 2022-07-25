فنان مصري يخضع لجراحة دقيقة قي القلب ويطلب الدعاء من الجمهور

كتب امير فتحي في الاثنين 25 يوليو 2022 03:55 مساءً - أعلن الفنان ” محمود عبد الغفار ” عن خضوعه لعملية جراحية في القلب (قلب مفتوح) والتي من المقرر إجرائها له اليوم الإثنين، مطالبا الجمهور بالدعاء له بالشفاء .

فكتب محمود عبد الغفار في منشور له عبر حسابه على فيس بوك : ” اللهم استودعتك نفسي وصحتي، فاشفني وعافني وأرح جسدي ولا تحملني ما لا طاقة لي به .. وأرجو من كل من يعرفني أو لا يعرفني الدعاء لي بالشفاء وأن يقدر الله لي الخير ” .

وتابع : ” حيث إنه يتم تجهيزي للدخول لغرفة العمليات صباح الغد لعمل جراحة قلب مفتوح لتغيير صمامات .. أوصيكم فضلًا وليس أمرًا بالدعاء، فالدعاء يغير الأقدار .. ربنا يبارك في صحتكم وأبدانكم أنتم ومن تحبون ” .