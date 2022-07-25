شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاده.. تعرف على رحلة رامى جمال من المنصورة للنجومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم المطرب والملحن رامى جمال بعيد ميلاده الـ38، ولد رامى فى مدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، درس وتخرج فى كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، ثم تزوج من الفنانة المعتزلة ناريمان، ويرصد ”الخليج 365” رحلته الفنية.

بدأ رامى جمال مشواره بالتلحين والتعاون مع عدد كبير من المطربين الكبار في الوطن العربى بعدما أثبت موهبته فى هذا المجال، وتعاون مع كل من النجوم محمد حماقى في عدد كبير من الأغانى، حيث لحن له ما يقرب من 13 أغنية منها "خلص الكلام وطمنونى عنيك ولسة بتخاف"، وغيرها من الأغانى التي حققت نجاحًا مدويًا، أيضًا لحن "فين لياليك"، للنجم فضل شاكر والتي كانت سبب شهرة رامي.

وكذلك تعاون مع المطربة شيرين عبد الوهاب فى أغنية "أنا مش بتاعة الكلام ده"، و"لو لسة باقى"، والمطربة آمال ماهر، والنجم تامر حسنى و النجوم محمد فؤاد ومصطفى قمر ومى سليم ومحمد نور وتامر عاشو وانغام وهشام عباس وحسين الجسمى ونوال الزغبى ورامى عياش وحسام حبيب وسامو زين وغيرهم من المطربين.

كما احترف الغناء بعد النجاح المبهر الذى حققه في مجال التلحين، وصدر له 6 ألبومات غنائية حقق بعضها نجاحا كبيرا، كما حاز رامي جمال على جائزة الميما 2013 كأفضل مغني شاب في الشرق الأوسط.