بحالة حرجة .. إصابة مخرج مصري شهير بمرض ” السرطان ” ومناشدات لعلاجه على نفقة الدولة

كتب امير فتحي في الاثنين 25 يوليو 2022 02:44 مساءً - كشف المخرج ” علي عبد الخالق ” عن تفاصيل إصابته بمرض السرطان وتطورات حالته الصحية في مداخلة هاتفية لبرنامج (التاسعة) مع الإعلامية ” إنجي القاضي ” .

حيث أشار إلى أنه تم تحديد أماكن إصابته بالمرض في أماكن متفرقة من جسده وهي : اليد والكتف اليسرى والتي أصبح تحريكه لهما أمر مؤلم وصعب للغاية، بالإضافة إلى وجوده بالرئة وعظم الحوض والفخذ الأيمن .

وأضاف متحدثا عن بداية رحلة علاجه قائلا : ” بدأت اليوم في وحدة المركز الطبي العالمي جلسات إشعاع تستمر لخمسة أيام بمعدل جلسة كل يوم .. وفي انتظار نتيجة تحاليل لعينة أخذت مني لتحديد نوع السرطان والأدوية المناسبة لمواجهته ” .

وتابع : ” من المنتظر أن تظهر نتيجة التحاليل خلال أيام وهي تحاليل كثيرة تكلفتها 30 ألف جنيه قابلة للزيادة .. علاج السرطان عموما مكلف جدا، ونقابة الممثلين تقف معي وأيضا نقابة السينمائيين لكن لهم حدود، ولا يستطيعون دفع 500 أو 600 ألف جنيه لعلاج شخص ” .

وخرجت مناشدات من جانب اصدقاء وزملاء المخرج علي عبد الخالق بالوسط الفني للمطالبة بعلاجه على نفقة الدولة من بينهم الناقد السينمائي ” الأمير أباظة ” والمنتج ” محمد العدل ” وذلك تقديرا لمجهوداته ومشواره بالفن والأعمال التي قدمها .

ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تكفلها بعلاج علي عبد الخالق على نفقة الدولة وفقا لما أعلن عنه الناقد السينمائي ” الأمير أباظة ” رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في منشور له عبر حسابه على فيس بوك .

فجاء في المنشور : ” كل الشكر والتقدير للدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة لشمول المخرج الكبير الأستاذ على عبدالخالق برعايته وإصدار قرار العلاج .. تمنياتي بالشفاء العاجل للمخرج الكبير ” .

يذكر أن المخرج علي عبد الخالق قدم عدد من الأعمال السينمائية الشهيرة منها أفلام : إعدام ميت، البيضة والحجر، العار، الكيف، بئر الخيانة، ظاظا، يوم الكرامة، الكيف وغيرها .. وفي الدراما قدم مسلسلات : أحلامنا الحلوة، نجمة الجماهير، أصحاب المقام الرفيع وغيرها .