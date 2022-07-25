شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج العالمى Neil Burger يزور مدينة الإنتاج الإعلامى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المخرج العالمي Neil Burger من تصوير أحدث أفلامه السينمائية بالتعاون مع شركة الانتاج الأمريكية Miramax، والذي تم تصوير جزء كبير منه في العديد من المناطق والمعالم السياحية بالقاهرة والجيزة، ومنها منطقة الأهرامات وخان الخليلي ومنطقة الزمالك وشوارع وسط البلد ومطار القاهرة، وأحد فنادق القاهرة الكبرى خلال الفترة من 15 حتى 23 من شهر يوليو الجارى.

وتم ذلك بالتنسيق مع مدينة الانتاج الاعلامي التي تتولى هذه المهمة مع كل الأعمال السينمائية الأجنبية، وبهذه المناسبة قام فريق عمل شركة الانتاج الأمريكية Miramax بعمل جولة تفقدية بالمدينة، للتعرف علي إمكانتها الفنية والتكنولوجية، وأهم أماكن التصوير بها زار خلالها مناطق التصوير المفتوحة وشاهد التنوع الكبير في الطرز المختلفة للتصوير بها، كما زار الوفد فندق المدينة، وأستديو الدولبي أتموس الذي يعد الأحدث من نوعه في العالم، في تقنيات تسجيل الصوت، وزار أيضًا مركز ترميم التراث السينمائي، وهو الأحدث في منطقة الشرق الأوسط، والذي يتم من خلاله ترميم وتجديد الأفلام الوثائقية القديمة والحفاظ عليها من التلف أو القدم، بإستخدام أحدث التقنيات المطبقة في هذا المجال علي مستوي العالم.

وفي نهاية الزيارة أبدي الوفد إعجابه بما شاهده من إمكانيات فنية وتكنولوجية وأستديوهات مجهزة بوسائل التصوير الحديثة، وكذلك مناطق تصوير مفتوحة تضع المدينة علي خريطة تصوير الأفلام السينمائية العالمية.

جدير بالذكر أن الفيلم الأمريكي تم تنفيذه في مصر، بالتعاون بين مدينة الإنتاج الإعلامي وشركة أفلام مصر العالمية، لصالح شركة الإنتاج Miramax وقد قامت المدينة من خلال مركز خدمات التصوير الأجنبي بها، بتقديم كافة التسهيلات وإستخراج التصاريح اللازمة لتصوير الفيلم وتقديم الخدمات الإنتاجي، وذلك في ضوء الصلاحيات الممنوحة لمدينة الإنتاج الإعلامي بإستخراج تصاريح تصوير الأفلام الأجنبية في مصر، وقد أشرف المركز في الاونة الأخيرة علي تصوير أكثر من 16 عملاً أجنبياً تمثل عددا من أشهر السينيمات العالمية ومنها الأمريكية والألمانية والسويسرية والنرويجية، والكولومبية، كما يعد المركز الجهة الرسمية التي لها حق إصدار تصاريح تصوير الأفلام السينمائية الأجنبية في مصر.