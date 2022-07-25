انطلاق الدورة 17 لمهرجان ليالي المسرح الحر الدولي في الأردن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انطلقت الدورة السابعة عشرة من مهرجان ليالي المسرح الحر الدولي في الأردن في المركز الثقافي الملكي في العاصمة عمان بمشاركة عروض من سوريا والكويت وتونس وفلسطين والأردن.

وكرم المهرجان في الافتتاح الفنانين الأردنيين نصر الزعبي وناريمان عبد الكريم ورولا جرادات بحضور نقيب الفنانين الأردنيين محمد يوسف العبادي ومسؤولي وزارة الثقافة وعدد من المسرحيين من السعودية والإمارات ومصر.

وقال مدير المهرجان علي عليان في كلمة الافتتاح «جاءت فرق مسرحية محلية وعربية، تحدت كل المعيقات والعقبات، لتروي بفنها خشباتنا التي لم ولن تتوقف عن النبض، فشكرا لكل الضيوف والفرق المسرحية من عالمنا العربي على تحدي الواقع وتحدي الزمن».

تتشكل لجنة تحكيم المهرجان برئاسة الفنان الأردني محمد المراشدة وعضوية كل من الممثل المصري طارق صبري والفنانة العراقية آسيا كمال والمخرجة الأردنية سماح القسوس والممثلة المصرية لقاء سويدان.

ويشمل برنامج المهرجان الممتد حتى 28 يوليو/ تموز جلسة حوارية يتحدث فيها المخرج المسرحي المصري خالد جلال عن دور مركز الإبداع الفني في اكتشاف المواهب.

كما يشمل البرنامج ورشة تدريب في فن الإيماء المسرحي «البانتومايم» يشرف عليها المخرج الفلسطيني سعيد سلامة.