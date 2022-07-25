فن ومشاهير

بعد أن أهدتها “حفلة”.. نوال الزغبي تتلقى رسالة من شيرين عبد الوهاب

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تلقت النجمة اللبنانية نوال الزغبي رسالة خاصة من زميلتها النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع “تويتر”.

وجاءت رسالة شيرين لنوال بعد أن أهدتها الأخيرة منذ أيام أغنيتها الجديدة “حفلة”، خاصة أن شيرين تمرّ بأزمة شخصية صعبة، والأغنية تحمل رسالة عنفوان وقوّة للمرأة من خلال كلماتها التي تقول: “يا تعيشي لحدّ يصونِك، يا تعيشي لنفسك بس”.

وعبّرت شيرين في تغريدتها عن محبّتها لنوال، كما هنأتها على أغنية “حفلة” قائلةً: “شكرا جدا انك دائما فاكراني…في مشاكلي دي ماكنتش بسأل عليكي بس عايزة اقولك إني بحبك أوي و أغنيتك الجديدة تجنن و فعلا يا نعيش لنفسنا يا بلاش”.

يذكر أن صداقة مميّزة تجمع بين نوال الزغبي وشيرين عبد الوهاب منذ سنوات طويلة، وقد التقت النجمتان أكثر من مرّة في جلسات خاصة في لبنان ومصر، إلا أن العلاقة انقتعت تدريجيًا بعد زواج شيرين من حسام حبيب وابتعادها عن زملائها وأصدقائها.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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