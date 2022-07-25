شكرا لقرائتكم خبر عن مغني راب ليل بامب يحيي حفلا في السعودية الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي مغنى الراب العالمي ليل بامب حفل في السعودية ضمن موسم الجيمرز في بوليفارد الرياض، وشهد انطلاق موسم الجيمرز أكبر حدث للرياضات والألعاب الإلكترونية على مستوى العالم في السعودية، وافتتح الموسم الهضبة عمرو دياب، والنجم الكولومبي J BalvinK والسويديان الشهيران دي جي Sebastian Ingrosso ودي جي Salvatore Ganacci وذلك في بوليفارد رياض بالسعودية، ووسط عروض بالألعاب النارية وبطائرات الدرون في الليلة الافتتاحية من موسم الجيمرز لتنطلق بعدها سلسلة من الحفلات الموسيقية على مدار8 أسابيع والتي تشهد مشاركة عدد من المواهب المحلية والإقليمية والعالمية.

وتقدم هضبة الفن عمرو دياب قائمة فناني اليوم الأول حيث استمتع الجمهور بأدائه لأشهر الكلمات والألحان التي تغنّى بها طوال مسيرته الفنية العريقة.

موسم الجيمرز ينظمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية وهو حدث عالمي للرياضات والألعاب الإلكترونية، يقام في الفترة من 14 يوليو حتى 8 سبتمبر 2022، ويرتكز على 4 محاور رئيسية منافسات الرياضات الإلكترونية الاحترافية بمشاركة أفضل اللاعبين والفرق على مستوى العالم في "منافسات النخبة" بمجموع جوائز مالية يصل إلى 15 مليون دولار أمريكي، والعروض والأنشطة الترفيهية التي تصل إلى أكثر من ألف نشاط، والحفلات الموسيقية التي يقدمها ثمانية نجوم عالميين إلى جانب عدد من نجوم الموسيقى المحليين، و"قمة العالم القادم" التي تجمع قادة قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية والخبراء من جميع أنحاء العالم.



مغني راب ليل بامب