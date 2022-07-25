شكرا لقرائتكم خبر عن أديل تستمتع بوقتها فى عطلة على البحر برفقة صديقها ريتش بول.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت المغنية العالمية أديل، رحلة القارب الفاخرة مع صديقها ريتش بول، على ساحل سردينيا، في بورتو سيرفو، حيث ظهرت أديل، البالغة من العمر 34 عامًا، فى إطلالة غير رسمية بزى أسود بينما كانت تشق طريقها من يختها الفخم لقضاء فترة المساء برفقة صديقها، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

اختارت أديل، مكياج بسيط بدلاً من بريقها الكامل المعتاد عندما تصعد على المسرح، وعلى الرغم من بساطتها، بدت متألقة وهي تستعد لنزهة بسيطة مع حبيبها، ونسقت أديل خصلات شعرها الشقراء في كعكة أنيقة تكشف عن زوج من الأقراط الذهبية المكتنزة، وأكملت المغنية المحببة للموضة إطلالتها البسيطة بزوج بسيط من النعال وأظافر مطلية بألوان داكنة.

في هذه الأثناء، خرج صديقها ريتش، في زي مبهج يتكون من قميص مزهر بألوان زاهية، وقام الوكيل الرياضي الأمريكي بتجميع الجزء العلوي اللافت للنظر مع شورت أسود وصندل متناسق أثناء خروجه مختبئًا وراء زوج من النظارات الشمسية الداكنة، وشوهد الثنائى يغادران القارب المذهل قبل ركوب سيارة أجرة.

ومن جهة أخرى، احتفل معجبو النجمة العالمية أديل Adele، من الصم والبكم حول العالم - فى وقت سابق - بعدما أعلنت عن وجود خبراء لغة الإشارة فى حفلاتها، وظهر اثنان من اللافتات على شاشات كبيرة فى نهاية الأسبوع الماضى حيث تناوبوا على ترجمة قائمة الأغانى المكونة من 17 أغنية خلال حفلاتها الموسيقية فى هايد بارك، فى لندن، كجزء من مهرجان الصيف البريطانى.

وحسب ما نشره موقع "ديلى ميل"، قالت مصادر مقربة من أديل، البالغة من العمر 34 عامًا، إنه من المهم للمغنية أن يستمتع معجبيها الصم بأدائها، وأضاف المصدر "الشمولية مهمة بالنسبة لـ أديل، لذا ففكرة أنه يمكن للصم أن يستمتعوا بها وبموسيقاها وأجواء الحفلة، تجعلها سعيدة".