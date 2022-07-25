شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جمعة يهنئ أحمد عز بعيد ميلاده: كل سنة وأنت الصاحب الجدع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الفنان محمد جمعة، النجم أحمد عز، بمناسبة عيد ميلاده، والذى احتفل به عز أول أمس 23 يوليو، ونشر محمد جمعة، صورة تجمعه بأحمد عز من كواليس فيلم "الممر" الذى تم عرضه عام 2019، وكتب جمعة على الصورة، قائلا:"كل سنة وأنت الصاحب الجدع كل سنة وأنت طيب يا عز".



محمد جمعة

يذكر أن أحمد عز يعرض له حالياً فيلم "كيرة والجن" الذى يعد وطنياً من الدرجة الأولى إذ يكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف الأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم، وهذه النوعية تلاقى قبولاً كبيراً من الجمهور.

"كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، رزان جمال، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من إنتاج سينرجى فيلمز.

وقدم أحمد عز في رمضان الماضي، مسلسل "الاختيار – القرار" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي وشارك في بطولته أحمد السقا، كريم عبد العزيز، ياسر جلال، خالد الصاوي، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، أمير المصري، محمود البزاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، شريف صبحي خليل، وآخرين.