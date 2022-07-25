شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى أحمد زاهر تنشر فيديو تستعرض خلاله لياقتها داخل الجيم على شاطئ البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة الشابة ليلي أحمد زاهر عن فيديو تستعرض فيه لياقتها داخل الجيم على شاطئ البحر، والذي أوضح الفارق بين خسارة وزنها ولياقتها بين 2021 و2022، حيث فقدت الكثير من وزنها بعد ممارسة التمرينات الشاقة على مدار سنة كاملة، ونشرت ليلى الفيديو من خلال حساب الانستجرام الخاص بها وعلقت عليه بـ" 2021VS 2022 ".



ليلى زاهر



ليلى احمد زاهر

وكان قد تحدث الفنان أحمد زاهر في لقاء أجراه في "تليفزيون الخليج 365" عن علاقته ببناته ومعاناته معهم وكيف سيتصرف حال زواجهن وحقيقة خطوبة ابنته ليلى أحمد زاهر، قائلاً: "أنا بخاف عليهم في كل حاجة لأنهم حياتى كلها وأنا عايش عشانهم دول أغلى حاجة عندى في الدنيا، فلازم أخاف عليهم وعلى مشاعرهم، وأنا بحبهم جدًا وبغير عليهم وعندى خطوط حمراء كتير وهما عارفينها وماشيين عليها ولكن على اقتناع مش عشان بابا، زى ما علمتهم الفنان هيفضل ناجح باحترام الناس له ولو قل الاحترام ده هيبصوا للفنان بشكل مش كويس، لأن الإنسان سيرة سواء عايش أو بعد ما يموت".



ليلى زاهر تمار رياضتها



ليلى زاهر في الجيم

وأضاف أحمد زاهر: "تربية البنات صعبة بس كان لازم نربى بناتنا صح ونعرفهم دينهم كويس والقرآن ونعرفهم اللى لهم واللى عليهم سواء في الفن او الحياة العادية، ولازم نعرفهم الكلام ده عشان يقدروا يتعاملوا في الحياة بشكل كويس ومحترم ومحدش يقدر يقول عليهم كلمة غلط لإنهم مبيعملوش حاجة غلط".

وعن إذا تقدم عريس لإحدى بناته قال أحمد زاهر مداعبًا "هيتعلق بره على الباب لغاية لما يبان له صاحب أنا بالظبط زى أستاذ عادل إمام في فيلم عريس من جهة أمنية"، أنا بهزر طبعًا لأن الزواج أكيد هيحصل في يوم من الأيام بس أنا أتمنى من الناس عدم ترويج شائعات ليس لها صحة، لأن ليلى بنتى لم يتم خطبتها كما أشيع ولو حصل خطوبة هاعلن وهاكون فرحان لأن الخطوبة مش حاجة حرام".