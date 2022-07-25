شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تروج لألبومها الجديد وتعلق: قطعة من روحي بين إيديكم فيها صوتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة أصالة نصري، عن فيديو يحمل مقاطع من أغاني ألبومها الجديد ترويجا له، وعلقت أصالة علي الفيديو الذي نشرته من خلال حسابها علي موقع الانستجرام بـ "قطعة منّ روحي بين إيديكم فيها صوتي فيها محبتي إلكم وعرفاني بجميلكم الّلي وصّلنا كلنا سوا بهالعالم الحلو ( الموسيقى) لأحلى مطرح بهالحياة .. غنّيت بإستمتاع عشت جوّا الاستوديو مع كلّ أشيائي اللي بحبها عطري وكحلي ومشطي والعسل ومرايتي وغنّيت حافيه وخاويت المكان لتطلع أغنياتي كلّها حُبّ حتّى لو كانت بتوجّع ".

وأضافت أًصالة "شكراً جزيلاً لكلّ اللي صنعوا معي هالجمال ملحّنين شعراء موزّعين مهندسين صوت وأصحاب سمعوا ورأيهم كتير فرق وغيّر وحبايب سبقوني بالإهتمام ..أنا عملت أكتر شي بحبه وأكتر شي بيفرّحني وبيطمنّي والّلي هوّه إنّي غنّي ومنّ كلّ قلبي بتمنّى تحسّوا ذات الشّعور لمّا تسمعوا .. أحلى ماعندي وأغلى صار بين إيديكم"

وكشفت أصالة عن فريق عمل الالبوم وهم "شعراء : حذيفة العرجي - أري جان - عمرو المصري - نور الدين محمد..ملحنين : رامي الشافعي - أري جان - عمرو الشاذلي - د.مصطفي العسال..موزعين : عمر صباغ - أمين نبيل - أحمد ضيا..ميكس وماستر : محمد صقر - على الامير - عمر صباغ - أمين نبيل".

وطرحت أًصالة طرحت النجمة آصالة نصرى، 4 أغنيات من ألبومها الغنائى الجديد الذى يحمل اسم "شايفة فيك"، على موقع الفيديوهات يوتيوب، والتي تعاون فيه مع عدد من كبار صناع الأغنية في مصر والوطن العربى، على أن تستكمل طرح باقى الألبوم في وقت لاحق.

أولى هذه الأغنيات بعنوان "فرحة وبس"، والأغنية من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع أمين نبيل، أما الأغنية الثانية جاءت بعنوان "فقدت نفسى" هي من كلمات حذيفة العرجي وألحان رامي الشافعي، وتوزيع عمر صباغ.

وثالث هذه الأغنيات هي أغنية "أنا حرّة" وهى من كلمات نورالدين محمد، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع أحمد ضياء، أما الأغنية الرابعة فجاءت بعنوان "كفوكيم" وهى من كلمات وألحان آري جان، والموزع الموسيقي آري جان ودياب.

وكانت النجمة الصورية أصالة نصرى، احتفلت مؤخراً بتحقيق أغنيتها الجديدة " غلبان" 4 ملايين مشاهدة على اليوتيوب، وقد طرحتها منذ 5 أيام والأغنية من كلمات منة القيعى، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى.