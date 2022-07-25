شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شائعات الحجاب والاعتزال.. ديانا حداد عن تكشف تفاصيل ألبومها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - آثارت المطربة ديانا حداد، مؤخرا الجدل، بعدما أثير حولها من عن اعتزالها وذلك بعد انتشار صور قديمة لها وهى ترتدى الحجاب أمام الكعبة، لتظهر ديانا من جديد وتنفى الشائعات وتعلن عن تحضيرات ألبوم يحمل عددا من الأغانى المميزة، ونشرت ديانا بوستر الألبوم ويحمل عنوان "ألبوم ديانا حداد 2022"، من خلال حسابها على إنستجرام، وعلقت عليها: "مرت 8 سنوات على نزول ألبومي الأخير ويسعدني إني خبركم عن البومي الجديد...رح يكون هالألبوم مختلف عن اللي تعودتوا عليه كطريقة طرح - رح نزل أغنيتين من الألبوم كل فترة".

وأضافت ديانا حداد: "فخليكم متشوقين واستمتعوا بالإصدارات الجديدة القادمة.. بهدي هالألبوم لكل من وقف بجانبي ودعمني وآمن بي.. دائمًا بحبكم كثير... ومتشوقة اسمع آرائكم بالأغنيتين اللي نزلوا "وحشني شخص" و"مغنجه" وشو حبيتوا اكتر".

وكانت ديانا حداد ردت على مروجى الشائعات، إذ عادت للظهور عبر حسابها على "إنستجرام"، وقامت بنشر فيديو مدته 14 ثانية بالأبيض والأسود، ظهرت فيه وهي ترتدي عقدا من الألماس، وكأنها تستعد لحضور شيء ما ولم تعلق ديانا حداد على الفيديو بأي شيء.

كانت ديانا حداد كشفت في تسجيل صوتي عن سبب غيابها قائلة: "أخذت فرصة لنفسي وأخذت استراحة وابتعدت شوية عن السوشيال ميديا لمست قد أيه محبة الناس كبيرة، وقد أيه خوفهم عليا".