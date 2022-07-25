شكرا لقرائتكم خبر عن 3 سنوات على رحيل فاروق الفيشاوى.. أبرز محطاته الفنية ما بين المشبوه وعلى الزيبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع ذكرى رحيل فاروق الفيشاوى الذى رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2019 قبل ثلاثة أعوام، وذلك بعد مسيرة فنية حافلة حقق فيها نجومية كبيرة بأدوار حفر من خلالها اسمه بأحرف من ذهب، وخلال التقرير التالى نسلط الضوء عليه من خلال السطور التالية.

قدم فاروق الفيشاوي العديد من الأفلام والمسلسلات منذ بداية شهرته فى فيلم "المشبوه"، والذى فتح له أبواب الشهرة مع الجمهور بشكل كبير مع النجم الكبير عادل إمام، وشكلا سويًا ثنائى ناجحًا فى السينما.



فاروق الفيشاوي

انطلق بعدها الفيشاوى فى عالم السينما، وقدم مجموعة من الأفلام التى لاقت نجاحا كبيرا، وجعلته واحداً من أبرز النجوم ومنها: فيلم "الجاسوسة حكمت فهمى" عام 1994، وشارك فى بطولته نادية الجندى، إخراج حسام الدين مصطفى ، وفيلم "الطوفان" عام 1985، من إخراج بشير الديك، كذلك فيلم "قضية عم أحمد" مع العملاق فريد شوقى، عام 1985، إخراج على رضا، كما قدم الفيشاوى فيلم "حنفى الآبهة" مع عادل إمام عام 1990، من تأليف بسيونى عثمان، وإخراج محمد عبد العزيز، وغيرها من الأفلام.

أما على صعيد المسلسلات قدم فاروق الفيشاوى ما لا يقل عن 100 عمل درامى، ظل أغلبها محفورا فى وجدان الجمهور، ومنها مسلسل "على الزيبق" الذى حقق به شهرة واسعة، ومسلسل "قاتل بلا أجر" عام 2009، من إخراج رباب حسين ، ومسلسل "راس الغول" مع النجم القدير الراحل محمود عبد العزيز، عام 2016، ثم ظهر مع صجيق عمره عادل امام كضيف شرف فى مسلسل "عوالم خفية" الذى عرض فى رمضان 2018، من إخراج رامى إمام.