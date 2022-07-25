شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة منير يعلن إصابته بفيروس كورونا للمرة الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أسامة منير، إصابته بفيروس كورونا، من خلال صفحته الرسمية على "فيس بوك"، وذلك بعد إلغاء حلقة برنامجه، واعتذر أسامة لجمهوره ومتابعيه، عن تقديمه حلقة برنامجه "أنا والنجوم وهواك"، المذاع عبر إذاعة نجوم إف أم، حيث كتب منير: "اعتذر جدا عن حلقة النهاردة لظروف مرضية.. كورونا.. دعواتكم".

وتعد هذه المرة هى الرابعة الذى يصاب فيها أسامة منير بفيروس كورونا، كوفيد 19، إذ أعلن إصابته ثلاث مرات من قبل، خلال الأشهر الماضية، واكتفى بطلب الدعاء من جمهوره فقط، وخضوعه للعزل المنزلي، وتلقي بروتوكول العلاج الموضوع من قبل وزارة الصحة المصرية.

وكان قد طرح أسامة منير مؤخرا عدة أغاني، منها أغنية: هغنيلك، وبنحسس على الكلام، كنت في غيبة، أنا، وجميعها أعمال حققت نجاحًا، إذ طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وحققت عدد كبير من المشاهدات.