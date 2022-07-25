شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب لـ نوال الزغبى: شكرا جدا.. دائما فاكرانى فى مشاكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة شيرين عبد الوهاب، على توجيه الشكر للنجمة نوال الزغبى، بعد دعمها لها في أزمتها مع طليقها حسام حبيب، وغردت شيرين، قائلة: "شكرا جدا انك دائما فاكراني في مشاكلي دي ماكنتش بسأل عليكي، بس عايزة اقولك إني بحبك أوي، وأغنيتك الجديدة تجنن، وفعلا يا نعيش لنفسنا يا بلاش".



شيرين عبد الوهاب

وكانت النجمة نوال الزغبى، دعمت النجمة شيرين عبد الوهاب، بعد كشفها تفاصيل جديدة فى أزمتها مع طليقها حسام حبيب، الأسبوع الماضى وغردت نوال الزغبى، عبر حسابها على تويتر، قائلة:"أكيد أحلى إهداء لشيرين وبقولها يا حبيبة قلبي يا تعيشي لحدّ يصونِك، يا تعيشي لنفسك بس".

وفجّرت النجمة شيرين عبد الوهاب تفاصيل جديدة عن أزمتها مع طليقها حسام حبيب، وكشفت كواليس خلافها مع طليقها الفنان حسام حبيب فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية "لميس الحديدى" فى برنامج "كلمة أخيرة"

تتواجد شيرين عبد الوهاب حالياً فى الساحل الشمالى بصحبة بناتها لقضاء عطلتها الصيفية حيث نشرت عدد من الصور خلال تواجدها هناك مع اصدقائها قبل أن تعود للقاهرة لمواصلة نشاطها الفني، إذ وعدت جمهورها بتعويضهم السنوات الماضية بعد غيابها.