شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال "مهب الريح" يسافرون لأبو ظبى لتصوير المشاهد الخارجية يوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف المخرج أحمد خالد موسى تصوير مشاهد مسلسل "مهب الريح" بعد غدٍ الثلاثاء في مدينة أبو ظبى، حيث سافر وفريق عمله بالإضافة إلى مجموعة من الممثلين لتصوير مشاهد عدة في المسلسل هناك، حيث تجمع مشاهد يوم الثلاثاء كلا من إياد نصار وجومانا مراد وعدد من الشباب الممثلين.

وكان مخرج العمل صور عددا من المشاهد فى القاهرة، جمعت كل أبطال المسلسل وعلى رأسهم هند صبرى وماجد المصرى، ويظهران فى أحداث المسلسل كمتزوجين، وتنقلب حياتهما رأسًا على عقب، ومن المقرر أن يكثف أحمد خالد موسى ومخرج الوحدة الثانية محمد يحيي "مورو" من تصوير المشاهد فى أبو ظبى، حتى يتمكنا من استكمال باقى المشاهد الباقية فى القاهرة لسرعة عرض المسلسل خلال شهر سبتمبر المقبل على أقصى تقدير.

مسلسل "مهب الريح" مأخوذ عن المسلسل الأمريكى The Good Wifeبطولة هند صبرى، ماجد المصرى، جومانا مراد، إياد نصار، نهى عابدين، هدى المفتى، على الطيب، مؤمن نور عدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات، والعمل إخراج أحمد خالد موسى، ومن المقرر أن يعرض المسلسل على 45 حلقة، مقسمه إلى 3 أجزاء ولكل جزء 15 حلقة على إحدى المنصات الرقمية.

يذكر أن هند صبرى يعرض لها حالياً فى السينمات فيلم "كيرة والجن"، حيث تشارك فى بطولته إلى جانب بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب والعمل مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد.