شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عرض مسرحية "حلم جميل" بالإسكندرية.. 4 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الفنان سامح حسين عرض مسرحيته "حلم جميل" بالإسكندرية يوم الخميس الموافق 4 أغسطس المقبل على مسرح الليسية، وكانت المسرحية قد عرضت فى عدة محافظات بوجه قبلى ووجه بحرى ضمن برنامج وخطة "المواجهة والتجوال" وهو مشروع يقدمه البيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، وتشرف على تنفيذه فرقة مسرح المواجهة والتجوال بقيادة الفنان محمد الشرقاوى، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات.



مسرحية حلم جميل

حلم جميل" عن رائعة "تشارلى شابلن" وهو عرض غنائى موسيقى استعراضى، يدور حول شاب صعلوك يجول فى الشوارع، ويرى أحد الأثرياء وهو ينتحر ويحاول إنقاذه فيتعرف عليه ويأخذه إلى منزله للعيش معه، وتُظهر التباين بين الطبقات وسلوكهم وأفكارهم، ويصبح هناك علاقة تكاملية بين الشاب الصعلوك والرجل الثرى.

"حلم جميل" من بطولة سامح حسين، سارة درزاوى، عزت زين، أحمد عبد الهادى، رشا فؤاد، جلال هجرسي، ومجموعة من شباب المسرح الكوميدى، من تأليف طارق رمضان، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمى، موسيقى هشام جبر، أشعار طارق على، استعراضات ضياء شفيق، وإضاءة أبو بكرالشريف، ومن إخراج إسلام إمام.