شكرا لقرائتكم خبر عن 3 عروض مسرحية وندوة وورشة فى الإخراج المسرحى باليوم الثانى من القومى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم 25 يوليو عروض وورش وندوات وكل فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل بداية من الساعة الـ 11 صباحا بالمجلس الأعلى للثقافة وستكون البداية مع ندوة ضمن الملتقي الفكري للمهرجان بعنوان (البدايات وظهور مفهوم المخرج المسرحي) يديرها الناقد جرجس شكري ويتحدث خلالها كل من: الدكتورة نجوي عانوس عن "يعقوب صنوع والمسرح الكوميدي مخرجًا"، والناقد عبد الغنى داود تحت عنوان "زكي طليمات وبداية المفهوم العلمي للإخراج المسرحي"، والدكتور عمرو دوارة يتحدث عن "البدايات المسرحية ومفاهيم الإخراج المسرحي 1870- 1925"

أما الجلسة الثانية والتي تبدأ من الساعة الواحدة والنصف تحت عنوان (سنوات الإزدهار وتعاظم دور المخرج المسرحي) فيتحدث فيها كل من: د.أسامة أبو طالب عن "المخرج المسرحي المصري.. شاهد علي سنوات النهضة"، ود.سيد خاطر عن "أثر ثورة يوليو والتحول الإشتراكي علي المخرج المسرحي"، أما الفنان حسن الجريتلي فيناقش عنوان "صورة المخرج المسرحي في زماننا" ويختتم الدكتور محمود أبو دومة الندوة بالحديث عن "تحولات المخرج المسرحي".

وبداية من الساعة الثامنة مساء تنطلق عروض المهرجان بمسرحية " أشباح الاوبرا " اخراج مروة رضوان ويعرض علي مركز الهناجر للفنون ، وفي نفس التوقيت علي مسرح البالون سيكون جمهور المهرجان علي موعد مع عرض " السندباد " إخراج شادي الدالي علي مسرح البالون ، وعلي قاعة صلاح جاهين الساعة العاشرة مساء تعرض مسرحية " علي بابا والأربعين حرامي " إخراج حسن الشريف .

كما يبدأ اليوم الاثنين المخرج اسلام إمام ورشته " الإخراج المسرحي " والتي تستمر ثلاثة أيام متتالية من الساعة الواحدة وحتي الخامسة مساء بالمجلس الأعلى للثقافة .