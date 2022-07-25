شكرا لقرائتكم خبر عن محطات مهمة بمشوار كارول سماحة.. فى عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الإثنين عيد ميلاد النجمة اللبنانية كارول سماحة، التي بدأت حياتها العملية كممثلة في المسرح، وكان تعرفها على منصور رحباني نقطة تحول في حياتها حيث تحولت من الدراما إلى المسرح الغنائي.

تتميز كارول سماحة بذوقها الراقي والأنيق في أختيار الإطلالات التي تظهر بها سواء خلال إحيائها الحفلات الغنائية أو جلسات التصوير التي تخضع لها أو أعمالها الفنية أيضًا وهو ما يميزها عن غيرها من نجمات الفن.





عام 2000 قدمت كارول سماحة أغنية "بصباح الألف التالت" ثم كما شاركت في عدد من المسلسلات التليفزيونية منها (اسمها لا، جاردينيا، طالبين القرب).

عام 2003 أصدرت كارول سماحة ألبومها الأول الذي حمل اسم "حلم" ثم أصدرت بقيّة ألبوماتها على التوالي.

شاركت كارول سماحة في عدد كبير من الأعمال المسرحية، حيث لعبت دور البطولة النسائية المطلقة مثل "زنوبيا".





جسدت كارول سماحة السيرة الذاتية للفنانة اللبنانية "صباح" بمسلسل حمل اسم "الشحرورة"، الا انها تعرضت للانتقادات، كعادة أعمال السير الذاتية.

وطرحت مؤخرا النجمة اللبنانية كارول سماحة أحدث كليباتها الغنائية التي تحمل اسم "إجازة"، والتى قدمت فيه جرعة غنائية استعراضية درامية مبهرة، استكملت به سلسلة النجاحات الغنائية التى قدمتها بتوقيع المخرجة بتول عرفة، حيث يعد هذا الكليب هو التعاون الرابع بين النجمة اللبنانية والمخرجة المصرية، حيث تقدمها بتول من خلال هذا الكليب فى شكل استعراضى غنائى مبهج، بعدما سبق وقدمتها من قبل بأشكال متعددة ومختلفة، فقدمتها فى قالب تمثيلى درامى تراجيدى بكليب "شكرا"، وآخر كوميدى بكليب "bon voyage" ، وآخر استعراضى بكليب "ياشباب يابنات".