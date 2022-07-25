بـ“المايوه”.. نرمين الفقي تستعرض جمالها وأنوثتها في عرض البحر.. شاهد كيف أطلّت! – (صورة)

كتب امير فتحي في الاثنين 25 يوليو 2022 03:50 صباحاً - .

شاركت الفنانة نرمين الفقي متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» بصورة جديدة خلال استمتاعها بالإجازة الصيفية. وعلّقت قائلة:”الأصحاب الحلوين قبل السباحة، كان يوم جميل، الحمد لله”

وظهرت نرمين الفقي في الصور وهي على متن يخت وتقوم بقيادته، وكانت مرتديه كاش مايوه أنيق من اللون الأسود الشفاف من ناحية الأكتاف ولكنه محتشم كعادتها دائمًا وعلق البعض بقولهم أنها ملكة جمال.

تركت الفنانة المصرية الجميلة شعرها منسدلا بشكل طبيعي وارتدت نظارة شمس كبيرة أخفت ملامحها، كما فضلت عدم الظهور بأي مكياج لكي تعطي بشرتها الحرية حتى تتنفس.

نرمين الفقي ترد على شائعة إرتباطها بأحمد أبو هشيمة

هذا وكانت إنتشرت، خلال الأيام الماضية، أنباء عن خطبة الفنانة نرمين الفقي إلى رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بعد أشهر قليلة من إعلان الأخير انفصاله عن الفنانة ياسمين صبري.

ويبدو أن تلك الشائعات، التي انطلقت مؤخرًا أزعجت نرمين الفقي، الأمر الذي جعلها تخرج عن صمتها للتعليق على الأمر، حيث أكدت أن ما تردد شــائعات لا أساس لها من الصحة، وكتبت، على حسابها الخاص على موقع “إنستجرام”: “صباح الخير الحقيقة في إشــاعة نزلت معــرفش ايه مصدرها وبقت ترند”.

الفنانة المصرية أضافت: “موضوع خطوبتي لرجل أعمال، أنا حابه أوضح إن الموضوع ده مش صحيح بالمره.. مع أهلي ولاقيت الإشـــاعه بقت ترند”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها تداول شائعاتٍ تفيد بارتباط الملياردير المصري بعد انفصاله عن ياسمين صبري قبل نحو شهرين، حيث جرى ربط اسمه بالفنانة المصرية مي عزالدين، لكن لم يتم حينها نفي أو تأكيد هذه المزاعم.

نرمين الفقي تخطف الأنظار في عيد ميلادها الخمسين

وبالعودة إلى النجمة المصرية نرمين الفقي، فقد كانت قد خطفت الأنظار مؤخراً، خلال احتفالها بعيد ميلادها الخمسين، إذ قامت بمشاركة مجموعة من الصور لها، عبر حسابها في “إنستجرام”، ظهرت فيها إلى جانب أصدقائها وأفراد أسرتها.

وحرصت من خلال نشرها لتلك الصور على تقديم الشكر لكل من سعي للاحتفال معها بهذه المناسبة، فكتبت تعليقاً على الصور التي نشرتها: “شكراً من قلبي.. مبسوطة جداً.. ميرسي على احتفالكم بعيد ميلادي للمرة الثانية صحابي الجمال”.

آخر أعمال نرمين الفقي:

من ناحية أخرى، شاركت الفنانة نرمين الفقي بالجزء السادس من مسلسل “الكبير أوي” الذي يخوض بطولته الفنان أحمد مكي، ويعرض حاليًا في موسم دراما رمضان 2022 على قناة “ON”، تظهر بالعمل في دور رئيسة عصابة، ويلجأ إليها أحمد مكي ولكنها ترفض التعامل معه.

مسلسل “الكبير أوي” عاد في رمضان 2022 بالجزء السادس، بعد 6 سنوات من عرض الموسم الخامس، بطولة النجم أحمد مكي، وبمشاركة معظم نجوم الأجزاء السابقة مثل بيومي فؤاد وهشام إسماعيل ومحمد سلام وليلى عز العرب وغيرهم، ومن إخراج أحمد الجندي.

وشاركت الفنانة نيرمين الفقى فى مسلسل “أبو العروسة” الموسم الثالث الذى أنتهى قبل أيام على قناة dmc، ويكتبه ويخرجه هانى كمال، وشارك في بطولة الجزئين الأول والثانى سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، رانيا فريد شوقى، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، كوكى مجدى، نانسى صلاح، ندا عادل، وكتبهما هاني كمال، وإخراجهما كمال منصور.

نورت

نورت