اصالة تقع في ورطة بعد طرحها اغنية كردية

كتب امير فتحي في الاثنين 25 يوليو 2022 03:50 صباحاً - وقعت الفنانة السورية أصالة نصري ، في ورطة بعد طرحها البومها الجديد الذي تضمن على أغنية “أز كفوكم” التي تصنف ضمن التراث الكردي، بعدما نسبها الملحن والموزع الموسيقي الكردي الشاب ”آري جان“ لنفسه وتعاون بها مع أصالة.

وكانت أصالة قد طرحت مساء الأحد 4 أغنيات من ألبومها الجديد اسم ”شايفة فيك“، وجاءت من بينها الأغنية الكردية ”كفوكم“ التي غناها المطرب الكردي الراحل محمد عارف الجزراوي، وذكرت أنها من كلمات وألحان آري جان.

وقد تسبب هذه الاغنية في غضب الأكراد عبر مواقع التواصل الاجتماعي متهمين ”آري جان“ بالسرقة، وبعضهم الآخر اتهمه بخداع أصالة لاعتبار أن الأغنية من كلماته وألحانه.

بينما قام ناشطون اخرون بنشر الاغنية الاصلية مؤكدين ان الاغنية موجودة من ستينان القرن الماضي.