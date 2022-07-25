دانا حمدان تصاب بوعكة صحية وتدخل المستشفى إثر وفاة كلبها

كتب امير فتحي في الاثنين 25 يوليو 2022 03:50 صباحاً - إصيبت الفنانة الأردنية دانا حمدان بوعكة صحية دخلت على إثرها إلى المستشفى، وذلك ببسبب حزنها الشديد على وفاة كلبها.
ونشرت الفنانة الأردنية صورًا لها عبر خاصية القصص المصورة عبر حسابها الشخصي على ”إنستغرام“، من داخل المستشفى، وهي ترتدي ملابس العمليات، ومعلقة بيدها أنابيب المحاليل، وبدت على وجهها علامات الإجهاد والمرض.
وكانت دانا حمدان، قد نشرت قبل ساعات من دخولها المستشفى مقطع فيديو عبر حسابها على ”إنستغرام“ تبكي فيه رحيل كلبها، قائلة وهي منهارة من البكاء: ”مات النهاردة الصبح، صحيت أبص عليه لقيته مات، عملت كل حاجة أقدر عليها، بس نصيبه يموت، الحمد لله“.
وكانت دانا حمدان قد نشرت قبل يومين مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تحتضن كلبها وتقبله.
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