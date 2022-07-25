وفاء الكيلاني بإطلالة جريئة والجمهور: بقيتي ملكة جمال خسيتي إزاي كده؟!

كتب امير فتحي في الاثنين 25 يوليو 2022 02:43 صباحاً - كشفت الإعلامية وفاء الكيلاني عن النصف الثاني من اطلالتها بأحدث جلسة تصوير عنونتها باسم “القاهرة بيروت”، وعلى عكس النصف الأول الذي تم نشره من 10 أيام وركز على إبراز ملامح وجهها، جاء النصف الثاني أكثر جرأة، حيث كشف عن ارتداء وفاء جمبسوت أنيقا باللون الأسود عاري الكتفين.

وفاء الكيلاني نشرت ثلاث صور من جلسة التصوير عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ووضعتهم بدون تعليق

على عكس النصف الأول من الصور، التي علقت عليه الإعلامية المصرية قائلة: عليك أن تبحث عن الخير في الشر.. السعادة في الحزن.. المكاسب في ألمك، وما الذي يجعلك شاكرا لا مكروه”.

ولفتت النجمة السورية أصالة الأنظار بعدما وضعت تعليقا مثيرًا للجدل تمنت فيه لوفاء وزوجها النجاة من بعض البشر، وقالت أصالة: “الله يحفظ هالحلاوه والطيبه ويحفظ لك حبيبك ويبعد عنكم ولاد ال….”، وردت عليها وفاء الكيلاني قائلة: “حبيبتي صولا ويسعد قلبك الطيب يا رب”.

كما تداول روّاد السوشيال ميديا صورها عبر المواقع المختلفة وتغزلوا في جمال ورقي إطلالة الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، خاصة وأنها بدت رشيقة بهذا اللوك. وعلّق البعض :”بقيتي ملكة جمال”.

وسبق ان وفاء الكيلاني عن حزنها بعد تأكيد مقتل المذيعة “شيماء جمال” مذيعة قناة “ltc”، ومقدمة برنامج “المشاغبة”، على يد زوجها وعثور رجال الأمن على جثتها داخل إحدى المزارع الخاصة بالمنصورية، وحذرت من فيروس فتاك ينتشر الآن أطلقت عليه اسم “جنون البشر” وقالت إنه يفتك بعقول البشر.

وكتبت الكيلاني تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»: لا حول ولا قوة إلا بالله.. وكأن ڤيروس فتاك اسمه جنون البشر يفتك بعقول الناس، الله يرحمك.

يُذكر أن آخر برامج وفاء الكيلاني كان “برنامج السيرة” الذي تم عرضه عبر إحدى القنوات الفضائية، واستضافت خلال البرنامج عدد كبير من النجوم منهم سمير غانم إلهام شاهين ومحمود حميدة وحسين فهمي وهاني شاكر وكريم عبد العزيز وسهير رمزي وسمية الألفي وفيفي عبده وغيرهم.

وفاء الكيلاني متزوجة من الفنان تيم حسن سنوات طويلة لكنها تحافظ على خصوصية حياتهما بعيدا عن السوشيال ميديا فلا تظهر برفقته إلا مرات قليلة.

مؤخرًا ظهرت وفاء برفقة زوجها في حفل تخرج نجله ورد، ويبدو أن علاقة وفاء بأسرة زوجها وزوجته السابقة جيدة، ففي العديد من الصور التي تم التقاطها لهم ظهروا بشكل جيد يدل على الإحترام المتبادل بينهما.

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