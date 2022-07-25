ياسمين عبدالعزيز تظهر بملامح مختلفة.. هل أجرت عملية تجميل جديدة غيرت شكلها؟! – (أحكم بنفسك)

كتب امير فتحي في الاثنين 25 يوليو 2022 02:43 صباحاً - شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» بصورة جديدة لها.

ظهرت ياسمين داخل سيارة أنيقة من الداخل لفتت الانتباه، واعتمدت إطلالة نهارية أنيقة من اللونين الأبيض والأزرق.

نالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها، وتغزل العديد من منهم في جمال إطلالتها وتمنوا حياة سعيدة لها ولزوجها بعد مرورها بعده أزمات صحية وشخصية خلال الفترة الماضية.

فيما لاحظ البعض تغيير شكل ملامحها في احدى الصور وتسائلوا إن كانت قد أجرت عملية تجميل ونفت مصادر مقربة من الفنانة اجرائها أي عمليات تجميل مؤكدين أنها لا تفضل تغيير ملامحها ولم تجر أي عمليات منذ ظهورها وكل ما هناك أنها تفضل تغيير طريقة الماكياج كل فترة

أحمد العوضي: “وحش الكون والخديوي راجعين”

وعلى الصعيد الفني، تعود النجمة المصرية ياسمين عبدالعزيز للتعاون مع زوجها الفنان أحمد العوضي في عمل فني جديد، حيث كشف الأخير عن عودة تعاونه مع زوجته ياسمين عبدالعزيز في عمل درامي جديد وللمرة الثانية بعد نجاح تجربتهما الأولى معًا في مسلسل “اللي مالوش كبير” .

ولم يعلن أحمد العوضي عن إسم المسلسل الجديد الذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2023 واكتفى بالكشف عن بعض التفاصيل المتعلقة به من حيث التأليف والإخراج والإنتاج.

فكتب العوضي في منشور له عبر حسابه على موقع فيسبوك: “رمضان 2023 .. وحش الكون والخديوي راجعين بمسلسل جديد إن شاء الله يليق بالجمهور الغالي ” .

وتابع: “تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج مصطفى فكرى، إنتاج سينرجى، تامر مرسي .. عالثبات إن شاء الله إخواتي الجدعان”.

عمرو محمود ياسين ينفي تعاونه مع ياسمين والعوضي في رمضان 2023

من ناحية أخرى، نفى المؤلف عمرو محمود ياسين ما تردد من أنباء عن تعاقده على مسلسل جديد من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي لرمضان 2023.

حيث أكد عمرو محمود ياسين أنه لم يتعاقد حتى الآن على أي عمل لرمضان 2023 وكتب عبر حسابه على “فيسبوك”: أنا غير متعاقد حتى الآن على أي عمل درامي برمضان 2023 خلافًا لما نشر من أخبار حول هذا الأمر.

وتابع: تلقيت عددا كبيرا من المكالمات حول هذا الموضوع فوجب أن أعلّق عليه وأصحح هذا الخبر، وأول ما يكون في جديد هقول إن شاء الله.

يُذكر أن عمرو محمود ياسين تعاون مع الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي في مسلسلهما “اللي مالوش كبير” آخر الأعمال الدرامية التي شاركا فيها وعرض في رمضان 2021 وشارك في بطولته خالد الصاوي، خالد سرحان، دينا فؤاد ، دنيا عبد العزيز، فتوح أحمد، عايدة رياض، بدريه طلبة، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد ، محمود حافظ ، بسنت النبراوى ، هدى الإتربى، أحمد الرافعى محمود ياسين “جونيور” وآخرين، إنتاج سينرجي، إخراج مصطفى فكري.

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