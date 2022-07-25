ياسمينا زيتون تتوج بلقب ملكة جمال لبنان 2022 بحفل أحيته نانسي عجرم.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 25 يوليو 2022 02:43 صباحاً - توجت الشابة ياسمينة زيتون بلقب ملكة جمال ​لبنان​ لعام 2022، من بين سبعة عشر مشتركة، وتوجت مايا أبو الحسن وصيفة أولى وجاسينتا راشد وصيفة ثانية.

وبعد أكثر من ثلاث سنوات على غياب سهرة إنتخاب ​ملكة جمال لبنان​، عاد هذا الحدث الجمالي الثقافي والفني، الذي إنتظره اللبنانييون لفترة طويلة من جديد، كدليل على تمسكهم بوجود الأمل في لبنان والتقدم بالرغم من المشاكل الإقتصادية والأزمات.

قدمت الحفل الممثلة ومقدّمة البرامج إيميه صياح، وأحيته النجمة نانسي عجرم.

تجدر الإشارة الى أن حفل ملكة جمال لبنان كان قد غاب بسبب ثورة 17 تشرين وفيروس كورونا التي غزت ​العالم​، وبقيت خلال هذه السنوات ملكة جمال لبنان ​مايا رعيدي​ تتربع على العرش منذ عام 2018.