طارق العربى طرقان يحيى حفلاً غنائيًا في الإسكندرية 9 أغسطس

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القاهرة - سامية سيد - يحيى الفنان طارق العربى طرقان وأبناؤه حفلاً غنائيًا يوم الثلاثاء 9 أغسطس المقبل، وذلك ضمن حفلات مهرجان الأوبرا بالمسرح الرومانى فى الإسكندرية، والتي من المقرر أن يحضرها عدد كبير من جمهوره بمدينة الإسكندرية.

ومن المقرر أن يقدم الفنان طارق العربي طرقان وأبناؤه فى الحفل مجموعة من أشهر أعمالهم الغنائية التى يسترجع فيها الجمهور ذكريات الطفولة من خلال تترات وأغاني أشهر أفلام ومسلسلات الكرتون التي خاطبت الأجيال ورافقتهم خلال العقود الثلاثة الماضية مثل هزيم الرعد، سيمبا، الكابتن ماجد، ريمي، عهد الأصدقاء، ماوكلي، كونان، سلاحف النينجا وغيرها الكثير.

جدير بالذكر أن الفنان طارق العربي طرقان هو من أهم رواد أغانى الأطفال وشارات الرسوم المتحركة فى العالم العربي تأليفا ولحنا وغناء اذ يعد من أغزر الملحنين والمؤلفين والمغنيين انتاجا فى عالم الطفل قدم اكثر من 1500 لحن وأغنية إلى مكتبة الموسيقى العربية كما قدم العديد من الحفلات الناجحة فى ربوع الوطن العربي وشارك فى العديد من المهرجانات وفاعليات كومك كون فى ارجاء الوطن العربي كما شارك كمتحدث فى العديد من الجامعات والندوات والمهرجانات المتعلقة بمجال الطفل لغة وموسيقى.